Crispetes d’amarant

L'amarant és un pseudocereal, és a dir, comparteix les característiques dels cereals, però botànicament no ho és. No conté gluten. I, a més, és molt apreciat pels esportistes i per les persones que fan grans esforços físics cada dia, perquè la ingesta d'amarant aporta molta energia a l'organisme. Alguns dels seus altres valors són l'alt contingut de calci, que proporcionalment és més que el aporta un got de llet, i també de fibra, vitamina A i vitamina C, com informa la metge i dietista M. José Martínez-Obiols.

Per a una persona

100 g d’amarant

Renteu l’amarant amb aigua amb l’ajut d’un colador i d’un bol. L’amarant es quedarà enganxat al colador i l’haureu de desenganxar amb una cullera.

Deixeu-lo assecar en un bol durant 20 minuts.

Un cop sec, poseu una paella al foc (sense oli ni cap altre ingredient).

Abans de posar-hi l’amarant, la paella ha d’estar ben calenta. També és important que n'hi poseu una capa prima primer, i no tots els 100 grams de cop.

Després, doncs, poseu-hi tot l’amarant.

Un cop comencen a saltar els grans, tapeu la paella i abaixeu el foc, que quedi a temperatura mitjana. Haureu d’anar remenant, perquè no s’hi enganxin.

Al cap de pocs minuts les crispetes estaran fetes.

Fora del foc, saleu-les i fiqueu-les a dins d’un bol.

Ja estaran a punt per menjar-les soles o afegir-les en amanides, iogurts, en cremes de verdures o en els plats que vulgueu.