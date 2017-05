No esmorzar augmenta el risc de diabetis tipus 2

Les persones que se salten aquest àpat tan important, el primer del dia, pateixen retrocessos en els nivells d'estat d'ànim, la memòria i l'energia, segons indiquen diversos estudis. També són més propenses a guanyar pes, en part, a causa dels excessos que es produeixen en els altres àpats del dia . La investigació sobre els hàbits de les persones que participen en el National Weight Control Registry, un estudi a llarg termini als Estats Units , mostra que al voltant del 80% de persones, esmorzen cada dia .

Noves investigacions suggereixen, a més, un altre avantatge d'esmorzar: redueix el risc de diabetis tipus 2 . Ho indica un estudi publicat en la darrera edició de l'' American Journal of Clinical Nutrition' , en el que els investigadors han seguit 29.000 homes durant 16 anys , i han registrat la seva dieta , l'exercici , les taxes de malaltia i altres marcadors de la salut . Al voltant de 2.000 d'ells van desenvolupar diabetis tipus 2 al llarg de l' estudi . Van veure que els que ometien l'esmorzar am b regularitat tenien un risc un 21 per cent major de desenvolupar diabetis que aquells que habitualment menjaven al matí .

Altres estudis anteriors també han trobat una relació entre saltar l'esmorzar i un major risc de diabetis tipus 2. Si bé no està clar el per què d' aquesta relació, alguns científics sospiten que un dinar del matí ajuda a estabilitzar el sucre en la sang durant el dia. Altres recerques mostren que el consum d'una major proporció de calories durant altres hores del dia , especialment els hidrats de carboni té un impacte perjudicial sobre el sucre de la sang i els nivells d'insulina .