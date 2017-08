Gamba de la Costa: De la barca a la cuina

Al carrer Roger de Flor de Barcelona, entre Rosselló i Còrsega, hi ha tres restaurants diferents que cobreixen totes les necessitats del barri. En aquest tros de carrer hi trobem el Gamba de la Costa (peix i marisc de qualitat i bon preu), La Ramona (menú extraordinari al migdia i platets a la nit) i Can Josep (cuina catalana de tota la vida). Avui ens endinsarem a casa de l’Oriol i la Maria, els propietaris del Gamba de la Costa, una antiga bodega convertida en un restaurant de barri on es pot gaudir d’un bon peix i marisc en un ambient familiar. Un lloc ideal per passar una bona vetllada.

Com és d’imaginar, un dels motius per anar-hi és per poder tastar les fantàstiques gambes de Barcelona. Sí, de Barcelona. A les fondalades properes a Can Fanga també hi ha gambes. La gamba és un producte de tarda. A Barcelona encara hi ha set barques que hi feinegen. D’aquestes set, la que proporciona els crustacis vermells al restaurant de l’Oriol i la Maria és la Mar Vella. De la barca a la cuina.

El Gamba de la Costa és un gran restaurant de barri. No té menú al migdia, cosa que el priva d’una afluència massiva de comensals (i et permet gaudir d’un àpat tranquil i no tan bulliciós). La falta de menú queda compensada gràcies a la completa carta de què disposen, que et permet variar si hi vas sovint. Destaquen el tataki de tonyina, les gambes, l’arròs amb bitxos o, per al nostre gust, el millor tàrtar de tonyina del país.

L’Oriol és dels nostres. No ha estudiat a la Joviat ni ha treballat amb Ferran Adrià, però és un professional amb majúscules del negoci de la restauració. La crisi, la vida i les seves circumstàncies han fet que l’Oriol passés d’aspirar a debutar a Primera Divisió, quan era un jove futbolista, a tenir un restaurant propi. Ara ho dona tot diàriament i la millor recompensa no són els gols: la millor recompensa és la satisfacció dels seus clients.

Al Gamba de la Costa et sents com a casa. El tracte del personal de sala és atent i professional, tant si parlem de l’Oriol, que sempre està al cas, com del Jordi, una persona extraordinària que gaudeix amb el que fa. La cuina la dirigeixen el David i la Katy, amb l’ajuda del Pere i del Roger.

Hi vam anar poc abans d’entrar a l’estiu. Aquell dia la sala no era plena però feia goig. Al fons, una taula rodona amb els membres de Love of Lesbian. Julián Saldarriaga, guitarra, seqüenciadors i cors de la banda, és client de la casa. A les taules hi vam trobar gent dinant aprofitant l’aturada preceptiva de la feina, algun dinar de negocis i nosaltres tres, que érem allà per gaudir d’un gran àpat i amb ganes d’explicar-ho als lectors de l’ARA.

Els que ja hi heu estat, quan hi torneu hi trobareu novetats. L’Oriol i la Maria han decidit donar un look més modern i actual al local. La bodega ha guanyat lluminositat i confortabilitat, amb un punt d’elegància més pròxim a la categoria dels plats que ofereixen.

Els que encara no heu descobert aquest petita joia del carrer Roger de Flor us prometem que en sortireu satisfets.

El plat Per a nosaltres, el tàrtar de tonyina amb caviar de soja és un dels millors del país. Un tàrtar fet amb estima, gustós, suau, amb una mica de tomàquet i caviar de soja al costat. Ho barregem nosaltres. Ah! I sense alvocat. Ens agrada que el tàrtar de tonyina només tingui gust de tonyina