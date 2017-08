Coure: El millor al·legat d’un cuiner atípic

Al passatge Marimon hi ha molt talent en molts pocs metres. Pujant a la dreta hi trobes el Céleri i una mica més amunt l’Hisop. Pujant a mà esquerra hi ha el Coure. Nosaltres vam triar anar a l’esquerra, però un dia ens podrem decantar per la dreta sense problemes. Ens agrada anar a restaurants sense saber gaire on anem, l’emoció de la sorpresa pel que vindrà, el desconeixement del que ens espera, la il·lusió d’experimentar i descobrir gustos nous. No ens documentem en accés abans d’anar-hi. El just perquè les sorpreses no esguerrin el que ha de ser, a priori, una bona experiència.

Ara fa poc més de dotze anys, Albert Ventura, un advocat a qui agrada molt menjar i cuinar, va voler establir-se pel seu compte. No va obrir un bufet d’advocats, va obrir un restaurant que amb el pas del temps s’ha convertit en una icona de la cuina del nostre país.

L’Albert va a la seva. És un cuiner atípic que té molt clar el negoci de la restauració. Sense ser deixeble de Ferran Adrià, considera el de l’Hospitalet com la influència gastronòmica més important dels últims 200 anys.

Entrem i el primer que ens trobem és una barra. Cap dels tres sabia que hi havia una barra, però de seguida ens acompanyen a l’interior i ens situen en una taula a prop d’un pati no habilitat per menjar-hi però que dona una aire acollidor a la sala.

Alguns dels nostres avis o els de molts dels lectors de l’ARA, sobretot els que van viure la guerra, considerarien els menús degustació d’alguns reputats restaurants com una broma. Al Coure alguns d’aquests avis en sortirien tips. El menú elaborat per l’Albert és equilibrat i contundent, innovador i, alhora, respectuós amb el producte. Sempre saps què és el que estàs menjant.

Comencem amb unes ostres. Nosaltres som uns malalts de les ostres. Les del Coure són carnoses, gustoses i s’han de tallar amb ganivet. Un luxe! La cavalla és genial, a la brandada de bacallà amb carbassó t’agradaria quedar-t’hi a viure i el colomí es desfà a la boca i desprèn tot el sabor d’una cocció justa. Aquests són alguns exemples d’un menú com déu mana. Al Coure, déu es manifesta a través del talent d’Albert Ventura. Un escollit per fer-nos passar una gran estona.

Gaudir en companyia

“A la cuina, si tu no gaudeixes no pots fer gaudir els altres”, ens comenta l’Albert. A ell se’l veu gaudir. L’Albert té empatia amb la gent i lidera un gran equip. Gestiona altres restaurants, però el Coure és la seva vida, la seva inversió i la seva joia. Per a nosaltres, el Coure s’ha convertit en una referència i en un punt de trobada per gaudir del talent de l’Albert.

Vam prendre el gintònic de rigor amb la companyia de l’amo. Parlem de cuina, de futbol, del seu Barça. Li preocupa el futur del primer equip. A nosaltres, escoltant-lo i gaudint de la sobretaula al Coure ens passen totes les preocupacions. Aneu-hi i gaudiu.

El plat Avui dia el bacallà és un peix que podem trobar en moltes llars i gairebé tots els restaurants. Però no per haver-se fet popular tothom hi té la mà trencada. Anar al Coure i demanar la brandada amb carbassó hauria de ser obligatori per entendre la majestuositat d'aquest peix i d'aquesta senzilla recepta tan ben elaborada.