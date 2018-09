La vida saludable busca convertir-se en hàbit de vida amb l'ajut de festivals

La vida saludable busca convertir-se en un hàbit de vida. I, per aconseguir-ho, els festivals hi ajuden. Aquest cap de setmana, del 14 al 16 de setembre, al port de Barcelona, el grup Etselquemenges.cat organitza el Cómo Como Festival, d’entrada gratuïta, per divulgar amb música, tallers i xerrades les bondats de menjar especialment verdures, tant crues com cuites.

Alhora, al Teatre Nacional de Catalunya, All Those Food Market arriba, el 15 i el 16 de setembre, per difondre la feina dels artesans de menjar i beure artesà i de proximitat. Per a Viqui Sanglas, organitzadora de l’All Those Food Market, la sostenibilitat també és un principi que cal respectar, per això les vaixelles seran de ceràmica i els coberts de fusta. “També fem créixer les propostes de tallers per a adults, i tindrem la divulgadora de vida saludable Elka Mocker i també l’editora Rachel Signer, de la revista australiana especialitzada en vins naturals 'Pippette'”, explica Viqui Sanglas, organitzadora de l’All Those Market.

Per la seva banda, la periodista Núria Coll, directora del Cómo Como Festival i alhora de la revista digital homònima, destaca quines seran les grans novetats de la cita, que arriba a la tercera edició. El grup Xiula cantarà la cançó que ha creat, junt amb Etselquemenges, per divulgar la ingesta de verdura, sobretot entre els infants. “Ens encantaria que les criatures s’aprenguin la cançó, i que soni a les escoles”, diu Coll. La cançó arriba al festival amb un videoclip també creat. Hi haurà un gran espai dedicat a les criatures i a les famílies, i les xerrades de professionals com Xevi Verdaguer i Carla Zaplana. Coll també destaca els 70 expositors i els 8 restaurants i un gran estand restaurant dels supermercats Veritas, que és el patrocinador oficial del festival i que s’encarregarà de preparar en directe La Cuina Veritas.

Per acabar, tots els dissabtes al matí (de 10 a 16 h), també a la ciutat de Barcelona, al Poble-sec, Slow Food Barcelona organiza el Mercat de la Terra, un mercat d'artesans que s'ha convertit en una cita indispensable de la vida saludable.