Per què no m'aprimo?

“Fer una dieta per perdre pes no és fàcil, perquè no totes les dietes van bé per a tothom”, afirma la nutricionista Lídia Casademont, que acaba de publicar el llibre Dieta: què faig malament? (Cossetània Edicions). De fet, ella mateixa sosté que la recomanació de menjar cinc àpats al dia tampoc no seria vàlida en tots els casos.

Tant en el cas que es vulguin eliminar dos o tres quilos com en altres casos, el primer pas és revisar els hàbits alimentaris. “A partir d’aquí cal observar què es fa malament i, per tant, canviar-ho”, afirma la nutricionista. De fet, d’una manera homogènia, es recomana fer cinc àpats al dia: esmorzar, un segon esmorzar a mig matí, dinar, berenar i sopar. Ara bé, “aquesta recomanació també pot variar segons cada persona”.

Segons la nutricionista Lídia Casademont, “actualment sembla que tothom entengui de dietes i dels aliments que van bé”. En canvi, “he de dir que es difon molta informació errònia sobre alimentació", sosté l’autora. “Per menjar un pastís fet amb carabassa, fruits secs i llets vegetals no s’estarà fent un menjar més sa que si ingerim la coca de iogurt de tota la vida”, diu.

Per continuar, Casademont subratlla que cada persona necessita un esquema diferent. “En funció del metabolisme, activitat, edat, sexe i complexió, els nutricionistes indiquem quines són les eines per corregir mals hàbits alimentaris”, diu. A més, “també hem de difondre que fer règim no vol dir menjar malament ni tampoc consumir plats insípids”, afirma.

Quan es fa règim (i quan es vol menjar de manera saludable) i es vol tenir èxit, l’ideal és menjar plats de molts colors. “Com més colors, millor, perquè hi haurà més vitamines i minerals”, diu Casademont. “També aconsellem coccions lleugeres com el wok o la papillota” per cuinar els aliments de colors.

Una manera de fer-ho fàcil, segons la nutricionista, és incorporar al dinar una petita amanida o barrejar pasta i verdura, amb un segon de carn o peix acompanyat d'un tomàquet obert i una fruita de postres. I al vespre fer una crema de verdures, una truita i una peça de fruita.

El següent pas, en una dieta d’aprimament, un cop s’han corregit els hàbits i s’ha començat a seguir una alimentació saludable, “és mantenir-se en el pes assolit”. Per aconseguir-ho, cal assumir els canvis i convertir-los en hàbits saludables, que són els que “aporten totes les vitamines, minerals, fibra, hidrats de carboni, greixos i proteïnes que necessites al dia per mantenir-te, és a dir, per fer les teves activitats diàries”.

Finalment, la nutricionista esmenta els errors freqüents en les dietes d’aprimament:

1) Acabar-se el menjar dels nens. Per inofensiu que sembli, és un dels errors més comuns entre els pares que tenen fills petits. “Augmentem la nostra ingesta calòrica dia sí dia també”.

2) Picar entre hores. Que aixequi la mà aquell que no piqui res quan arriba a casa al vespre just abans de sopar. És una hora de relax, hem acabat de treballar, el dia s'acaba, ens sentim millor i encara falta una mica per a l'hora de sopar. Per tant, molts cops ens apropem a la cuina i piquem alguna cosa per “matar el cuc”.

Per què els fruits secs i l'oli d'oliva són els 'discriminats' en les dietes d'aprimament?

No totes les calories són dolentes. Les que aporten els fruits secs i l’oli d’oliva són bones. “Són aliments que ens proporcionen molta energia, però també vitamines, minerals i calci, a part de proteïna, sucres i fibra en el cas dels fruits secs”, afirma la nutricionista Lídia Casademont.

L’oli d’oliva verge extra també pateix una injustícia amb les dietes d’aprimament, quan, en canvi, “és molt sa”. És un greix cardiosaludable, bo per al nostre organisme i antioxidant.

En les dietes d’aprimament se’n pot menjar, malgrat que la nutricionista reconeix que recomana no abusar-ne. “Per exemple, jo en algunes de les meves dietes dono 25 g de fruits secs a mig matí o tarda i, pel que fa a l'oli, dues cullerades d'oli d'oliva verge extra al dia, preferiblement en cru”, afirma Casademont.