Truita lletja de bacallà

Carlos Allué és el xef del restaurant La Xarxa de Barcelona, que està especialitzat en producte de mercat i de proximitat. Cadascun dels plats que prepara busca destacar el gust dels ingredients que el componen.

Per fer una truita

1 ceba blanca

2 ous

40 grams de bacallà esqueixat dessalat

Sal

Romesco (quantitat segons el gust)

Pa de coca

Tomàquet

Oli d’oliva

Preparació

Traieu la pela de la ceba, partiu-la en dues meitats i després talleu-la a daus. Tot seguit, en una paella per anar al foc, poseu-hi oli d’oliva i un pensament de sal, i aboqueu-hi la ceba perquè es confiti a foc lent durant dues hores ben bones.

Passat aquest temps, en un bol, trenqueu-hi els ous i bateu-los amb l’ajut de les varetes de mà. Poseu-hi un pensament de sal i després poseu-hi el bacallà a dins juntament amb una cullerada de la ceba confitada.

Ara ja podeu posar una paella al foc, on posareu tota la barreja que teniu preparada al bol. Quan sigui al foc, feu la truita aixafant-la amb una forquilla i movent-la. No l’heu de doblegar, perquè ha de quedar rodona. Poseu-hi per sobre unes culleradetes de romesco.

Muntatge del plat

Dividiu la truita en quatre talls, que col·locareu damunt de pa de coca torrat i amanit amb tomàquet i oli.

Nota: Dins d’un pot, reserveu la ceba confitada juntament amb l’oli amb què l’heu confitat. La podreu fer servir per a altres plats. A la nevera, aguantarà entre 5 i 6 dies.