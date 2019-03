Pop amb Parmentier de patata

Ricard Formoso és el cap de cuina de la Bodega La Puntual, situada al carrer de Montcada de Barcelona, on cuina tapes, arrossos i altres platets de la cuina Mediterrània, sempre pensats per compartir. A més, La Puntual destaca per la secció destinada a fer vermuts, amb embotits i llaunes, que és just a l’entrada del restaurant i està pensada per a aperitius del cap de setmana i diaris.

Ingredients per a 1 persona

1 cua de pop precuita (150 grams aproximadament)

2 patates

30 grams de mantega

100 g de nata líquida

200 g de llet sencera de vaca

Sal i pebre

Pebre vermell dolç o picant (segons el gust)

Oli d’oliva verge extra

Preparació

Talleu les patates a trossos i després bulliu-les en una cassola amb aigua i sal. El fet de tallar-les prèviament a trossos, en comptes de col·locar-les senceres, farà que es cuinin més ràpidament.

Un cop bullides, col·loqueu-les en un bol, juntament amb la mantega, la nata i la llet. Salpebreu-ho al vostre gust i, tot seguit, bateu-ho amb la batedora elèctrica fins que n’obtingueu una textura cremosa. Ja tindreu el Parmentier de patata fet. Reserveu-lo.

Mentrestant col·loqueu la cua de pop en un plat i doneu-li un toc de microones a potència mitjana durant 30 segons. Així aconseguireu que el pop deixi anar l’aigua que conté.

Tot seguit, passeu la cua de pop per la planxa amb un raig d’oli d’oliva. Coeu-la volta i volta. Com que ja està precuita, la cocció a la planxa li fa segellar per fora el pop, és a dir, que en faci crosta, perquè l’interior sigui tendre.

Muntatge del plat

En un plat, poseu a la base el Parmentier en forma de llàgrima, que es fa arrossegant la cullera per sobre del Parmentier.

Talleu el pop a trossos però mantenint la forma de cua. És només perquè sigui més fàcil a l’hora de menjar la preparació. Tot seguit, col·loqueu la cua de pop per sobre del Parmentier de patata.



Saleu el plat al vostre gust i, per acabar, tireu-hi una mica de pebre vermell (ja sigui dolç o picant) i un rajolí d’oli d’oliva. És important que respecteu l’ordre, primer el pebre vermell i després l’oli d’oliva, perquè així el líquid groc aconsegueix marcar el pebre per sobre de la cua de pop.

Bon profit!