La pastisseria Takashi Ochiai destaca avui per l’elaboració de dolços japonesos i catalans. Inaugurada el 1983 pel japonès Takashi Ochiai, avui l’establiment s’ha convertit en referència pel panettone, que ha guanyat el premi al millor de l’estat espanyol. Però també hi ressalta el tortell de Reis, que l’artesà Jordi Morelló crea unint gustos japonesos a la recepta original.

Per a 6 mochis

Per a la base de mochi

125 g de farina d’arròs amb gluten

100 g de sucre

100 g d'aigua mineral

Maizena per a l’arrebossat (quantitat segons el gust)

Per al farcit de maduixa

3 maduixes

Per al farcit de soja confitada

30 g de soja confitada per a cada mochi (comprada preparada)

Preparació

En un bol en què tingueu la farina d’arròs, poseu-hi tot el sucre i tot seguit l’aigua mineral afegint-la a poc a poc. Barregeu-ho amb unes varetes de cuina fins que aconseguiu una textura semilíquida.

Tapeu-ho amb paper film i poseu-ho al microones durant 1 minut a la temperatura màxima, a 800.

Traieu-ho del microones i barregeu-ho de nou una mica sense arribar a desfer la massa, que comença a espessir.

Torneu a posar-ho al microones un minut més, també a temperatura màxima.

Vigileu especialment quan destapeu el bol en treure'l del microones, perquè el vapor calent pot anar a parar directament a la cara. Destapeu-lo a poc a poc perquè això no passi.

Pel que fa a la massa, quan ja la tingueu amb textura gelatinosa i de color transparent sabreu que està cuita.

Amb una cullera de cuina, pressioneu la massa perquè quedi compacta. Tot seguit, en una safata on hi haureu posat maizena, banyeu-hi les boles que haureu fet amb les mans.

Després feu un forat a les boles per ficar-hi el farcit que haureu preparat (o bé maduixes o bé soja confitada), i torneu-les a passar per la maizena fins que quedin unes boles ben tancades i compactes. Ja estaran a punt per menjar.

Bon profit.