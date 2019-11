“Si en un menú les postres fallen, te’n vas amb un mal record del restaurant”, opina la pastissera Carla Peyron (26 anys), guanyadora de la 4a edició del concurs de tapes GMchef Alimenta Tu talento 2019. Peyron també sosté que a les postres els falta una revolució a la restauració. “Han de ser valorades, hi ha d’haver pastissers als restaurants fent-ne, i no un cuiner que li ha tocat preparar-les”, afegeix Peyron.

Per a la pastissera, les postres ideals d’un menú han de sorprendre els comensals i han de ser equilibrades. “Però ara ja no cal que siguin dolces, també poden ser salades o cítriques”, diu la pastissera, que sosté que ja és molt lluny aquella idea de postres de xocolata que acaben de saciar molt més del que ja s’estava abans de començar a menjar-les.

En el concurs, que ha tingut lloc a Madrid, Carla Peyron ha preparat un dolç inspirat en el Japó. Es tractava d’un “ninyoyaki”, una tapa que simulava un bunyol, farcit de formatge i trufa, amb un cruixent d’avellana, un cremós de ceps, blat de moro fumat i brots d’alfàbrega. “Com que al concurs he representat Castella i Lleó perquè ara estic estudiant al CIFP La Flora de Burgos, les postres dibuixaven la província de Burgos”, diu Payron.

Es dona la circumstància que aquestes mateixes postres són les que li van fer guanyar la semifinal. “A la final, hi he tornat però amb alguns canvis”, detalla Peyron, que amb el premi podrà treballar durant tres mesos al restaurant Lasarte juntament amb el cuiner Martín Berasategui. Curiosament la pastissera coneix bé el xef basc perquè hi ha treballat a diversos restaurants que ell dirigeix com el Lasarte de Barcelona, i el restaurant de l’Hotel Monument.

El concurs de tapes GMchef ha atorgat la segona posició a Cristina Ramírez. I el tercer lloc, a David Padilla, provinent de l’escola d’hostaleria i turisme de Barcelona CETT.