Carles Gaig: "Tancaré a l'estiu el restaurant Gaig a Barcelona per obrir-lo a la Torre del Remei de la Cerdanya"

"Tancaré a l'estiu el restaurant Gaig a Barcelona per obrir-lo a la Torre del Remei de la Cerdanya", explica el xef amb alegria, perquè el projecte el lliga amb qualitat de vida i amb un lligam efectiu a la nova localitat on s'estarà, on fa deu anys té una casa. "Trigaré tres minuts des de casa meva fins al restaurant, la Torre del Remei, situada a Bolvir, fet que no em passa ara a Barcelona, on al cap del dia puc haver estat més de dues hores fent els trajectes", explica.

A la Torre del Remei, el complex hoteler, Gaig només s'encarregarà de la cuina, mentre que la part hotelera anirà a càrrec del grup Mercer Hotels. "Ara mateix hi estan fent obres, que poden durar uns quants mesos, perquè hi ha molta feina per fer, inclosa la carpa adjacent, on també hi farem banquets", diu el xef, que també assegura que no deixarà del tot Barcelona. "Hi mantinc obert el restaurant Gaig a casa, on vindré els dilluns i els dimarts", i sense comptar els viatges a Singapur, on també té restaurant obert, que dirigeix la seva filla Núria.

Per continuar, Carles Gaig comenta que la cuina que traslladarà a la Cerdanya "no serà marinera, perquè no té sentit fer-la a la muntanya". El primer que hi voldrà fer és buscar proveïdors, per adquirir productes locals i de proximitat, i després adaptarà la carta a plats més tradicionals de la zona. "És clar que els plats de mercat o els canelons o els macarrons no hi faltaran però n'hi faré de nous", avança el xef, que afegeix que el lloguer del restaurant situat al carrer de Còrsega de Barcelona el té fins al mes de juny, màxim juliol.

