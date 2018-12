Totssompops, un projecte familiar a l’Alt Empordà

“A muntanya hi ha un pastor que en cantava una cançó”. Així comença la cançó de Toon Hermans que La Trinca va fer seva l’any 1969. La versió de La Trinca publicada amb el nom Tots som pops és, juntament amb un documental de cefalòpodes, la responsable del nom d’un restaurant-hostal situat a l’entrada de Colera. Quan truques al Totsompops per reservar taula, abans que el Joan o la Carme despengin el telèfon, sona la música que els va inspirar per donar nom al projecte familiar que van engegar plegats. El Joan s’encarrega de la cuina, la Carme de la sala. El restaurant-hostal és acollidor i curiós. La sala està decorada amb memorabilia del grup de Canet.

La visita no va començar del tot bé. Ens havien recomanat que tastéssim els musclos i l’arròs de cabra, però l’arròs ja s’havia acabat. Tot i això, de seguida li vam trobar substitut. Vam decidir que ho compartiríem tot. Musclos, sardines, cloïsses i calruers ( anemones o ortigues de mar segons el territori que els anomeni) per començar. Els musclos i les cloïsses fetes a la planxa amb sal, pebre i una picada d’all i julivert. Les sardines, al punt just, i l’arrebossat dels calruers, suficient per no robar-li protagonisme a aquests entozous deliciosos.

La Carme ens va aconsellar acompanyar l’àpat amb un Mas Pòlit 2016, del celler Mas Pòlit de Vilamaniscle, que ha obtingut el premi Vinari d’Or 2018 al millor vi negre de criança. Una combinació perfecta de garnatxa negra, cabernet sauvignon i syrah a molt bon preu. Tots els vins de la carta són denominació d’origen Empordà. Els de la casa són d’Espolla; els negres de Colera i Vilamaniscle, i els blancs i rosats d’Espolla, Garriguella, Vilajuïga i Colera.

La frustració inicial per no poder tastar l’arròs de cabra va quedar totalment diluïda després d’assaborir l’arròs negre amb sípia amb la seva tinta, amb musclos i escamarlans. L’arròs (mínim per a dues persones) també el vam compartir. Per a nosaltres tres n’hi va haver prou per quedar-nos ben tips. Un arròs ben fet amb el gust i l’equilibri just entre el cereal i els entrebancs. A les postres hi vam arribar amb tot fet, però no ens vam poder estar de tastar la crema catalana feta a casa, un pastís de formatge extraordinari i un gelat per tirar avall.

Nosaltres, digueu-nos agosarats, si som a prop de mar som més de peix, però al Totssompops també hi trobareu carn! Concretament carn de Vidrà. Galta i peus de porc, botifarra, pollastre de pagès, conill, xai, ànec i un entrecot de vedella que feia molt bona pinta. Bon producte 100% català de cavall d’Osona i la Garrotxa.

El Joan i la Carme van decidir fa deu anys deixar enrere el tipus de vida que havien iniciat en comú per emprendre, també junts, una nova aventura. Amb el pas dels anys l’afecte de la gent és el que més ha impactat el Joan. Van anar a parar a l’Alt Empordà com ho haguessin pogut fer a qualsevol altre punt de la Costa Brava. El destí i la sort els ha permès compartir ara la vida amb la bona gent de Colera, el mar i la tramuntana.