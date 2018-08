Sant Pere de Rodes a la carta

Avui us proposem una petita ruta per l’Alt Empordà. Sortint de Figueres agafeu la N-260 i, a uns tretze quilòmetres, la GI-604 per arribar a Vilajuïga. En arribar a aquesta acollidora vila passareu per davant de la seu d’Aigües de Vilajuïga, una empresa fundada l’any 1904 i que després d’una petita aturada i amb l’impuls de la farmacèutica Grifols aviat tornarà a comercialitzar la seva meravellosa aigua “amb petits tocs de gas”. Un cop hàgiu recorregut el poble dirigiu-vos a la GIP-6041 per anar al monestir de Sant Pere de Rodes. Des de l’aparcament ja podreu admirar la grandiloqüència d’un monestir únic. Sant Pere de Rodes és un dels testimonis més lloats de l’arquitectura romànica catalana. No es coneix exactament l’origen del monestir però la primera prova de la seva existència data de l’any 878, tot i que és entre els segles XI i XII que arriba a la màxima magnificència.

Sant Pere de Rodes, patrimoni cultural de Catalunya, és molt més que un monestir. S’hi organitzen visites guiades -fa un parell d’anys se’n van iniciar unes en què el vi es convertia en protagonista-, cicles de concerts, visites teatralitzades, itineraris per la zona… i, evidentment, i és el motiu de la nostra visita, també pots gaudir d’un gran àpat amb vistes al restaurant.

Fogons amb denominació d’origen

El 9 de juliol va fer dinou anys que Xavier Bassaganya va agafar els fogons del restaurant del monestir de Sant Pere de Rodes, que amb el pas del temps s’ha fet seu. Fill del Restaurant Els Pins, situat a la carretera del Port de la Selva a Cadaqués, va decidir engegar un projecte en solitari amb el convenciment que aniria bé. Anys més tard la seva idea és una realitat: cuina de mercat, de quilòmetre 0 i amb tots els vins de denominació d’origen Empordà. Obert cada migdia, i només els vespres que hi ha activitat al monestir, ofereix tres menús i una carta esplèndida. El menú diari Sant Pere de Rodes (17 euros), el menú del Pelegrinatge (28 euros) i Cala Taballera (36 euros). Nosaltres ens decidim per dos menús diaris i un del Pelegrinatge. Arriben els primers: amanida de faves a la menta; amanida de tomàquet, ceba i tonyina, i carpaccio de tonyina amb gàrum. Seguim amb unes mandonguilles amb sèpia, rodó de vedella de Girona amb bolets, i cuixa d’ànec de l’Empordà. Pa, vi i postres. Ràpids, generosos i amb un servei esplèndid.

Per pair el dinar recomanem anar xino-xano fins al castell de Sant Salvador de Verdera i tornar al monestir. Un passeig de gairebé 1,5 km fins al punt més elevat de la península del cap de Creus. La tornada us la proposem fer en direcció al Port de la Selva. Cordeu-vos el cinturó i prepareu-vos per gaudir d’una de les millors vistes del nostre país. A poc a poc, revolt a revolt, gaudireu de la badia del Port de la Selva, de Selva de Mar i de gran part de la mar d’Amunt (part nord del cap de Creus). Estem segurs que coincidireu que aquest entorn es mereix la visita que us proposem.