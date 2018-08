Llepem fins i tot la closca

Campllong és una població del Gironès que el 2017 tenia 525 habitants censats. Aquesta vila, situada entre el mar i la muntanya, aglutina el nombre més gran de bons restaurants per menjar cargols: Can Barris, Mas Canyet, Restaurant Local Social, el restaurant del club esportiu Gavarres i Can Xiquet. De tots, el més conegut és Can Barris, obert per Josep Barris i Nita Solench l’any 1949. Des d’aleshores Campllong és un referent del món cargoler.

Una tria difícil

Érem a la Gala del Futbol Gironí, que organitza la Federació Catalana de Futbol, i encara no teníem taula per a l’endemà. Com us podeu imaginar, un dels nostres temes recurrents a part del futbol és la gastronomia. Quan vam plantejar als nostres companys que teníem la intenció d’anar a menjar cargols tothom va dir-hi la seva. Era clar que aniríem a Campllong, però pel que fa al restaurant no hi havia unanimitat. Tothom parlava bé de tots. Finalment hi va haver consens: Can Xiquet. Sense haver provat la resta de competidors us podem assegurar que Can Xiquet és una molt bona opció per anar a menjar un dels nostres plats preferits.

Però anem al que ens ocupa. Som a Can Xiquet, una masia ben cuidada amb una gran terrassa i espai per a la mainada. Dels de cap de setmana. Els diumenges està a petar. Nosaltres hi anem sols i descobrim que és un restaurant per a tothom. Solters, casats, amb nens, sense nens, avis, famílies, grups d’amics... El podríem incloure a la llista de restaurants familiars. L’espai acompanya. No hi ha menú. La carta és extensa i, a més, hi ha molts suggeriments. L’Ivan dubta. L’Adrià i el Carles no. De primer, dos de cargols i el que vulgui l’Ivan, que finalment es decideix per un timbalet d’ou al foie amb favetes saltades, escalopa de fetge fresc i pernil d’ànec. Els cargols són excepcionals. No ens fa vergonya llepar la closca perquè a la taula del costat també ho fan. A l’hora d’escollir els segons la cosa es complica. No és fàcil perquè hi ha força plats que ens venen de gust però finalment ens decidim: bacallà fregit amb mongetes i all torrat, arròs caldós amb galeres i filet de vedella a la brasa. Fins a aquell moment la cuina de Can Xiquet treu molt bona nota. És hora de rematar-ho amb les postres. Ens comenten que els gelats se’ls fan ells mateixos i són molt bons. Volem comprovar-ho. Gelat de vainilla per al Carles, crep de crema catalana amb gelat de Xixona per a l’Ivan i brownie de plàtan i cacau amb gelat de mandarina per a l’Adrià. Èxit total. Dels millors que hem tastat.

Essència cargolera

Can Xiquet es va inaugurar l’any 2002. L’encarregat de dirigir aquest projecte és Josep Gibert. El Josep va començar a treballar a Can Barris als 12 anys i s’hi va estar fins als 39. Vint-i-set anys al costat d’una família que representa part de l’essència cargolera del nostre país. Ara, el Josep és el responsable d’un restaurant referent a la comarca gràcies a la seva cuina, l’entorn i la relació amb el client.