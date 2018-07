De vins per Europa

"El vi és la llum del sol, unida per l’aigua”, va dir Galileu. Durant la primavera, les vinyes desperten de la seva letargia, però és el sol de l’estiu el que arrenca l'exuberància verda dels brots que, un dia de tardor, es convertiran en vi. L’estiu, amb el sol de justícia i el vent suau, és la millor època de l’any per agafar el cotxe o la furgoneta i disfrutar d’un 'road trip' a través dels paisatges vinícoles que omplen algunes carreteres d’Europa.

Per això hem seleccionat cinc recorreguts a través de Portugal, França, Alemanya, Itàlia i Hongria, extrets de la vintena de rutes que proposa el llibre 'De vinos por Europa' (Alhena Media), de l’expert vinícola Isaac Fernández Sanvicens. Prepareu els mapes i el paladar i no perdeu ni un minut més perquè, com diuen els avis de la Provença, “un dia sense vi és un dia sense sol".

Portugal

Longitud de la ruta: 250 km

Màxima concentració de 0,5 mg/ml d’alcohol a la sang.

Aquesta ruta comença, com no podia ser d’una altra manera, a Porto, la ciutat que dona nom al vi homònim. Per elaborar-lo, els productors poden escollir entre més de 80 varietats autoritzades per l’Instituto dos Vinhos de Douro e Porto, tot i que la majoria es fan amb cinc tipus de raïms diferents: 'tinta roriz' (el tempranillo espanyol), 'touriga' nacional (el de més bona qualitat), 'touriga' franca, 'tinto cao' i 'tinto barroca'. A Portugal, les finques on es fa vi es coneixen com a Quintas.

Imprescindibles de la ruta

*Porto: Disfruteu de les vistes des de la Torre dos Clérigos.

*Vila Nova de Gaia: Ferreira, Sandeman i Offley són alguns dels cellers més visitats d’aquesta regió, que també es pot recórrer amb un creuer pel riu Douro.

*Peso de Régua: Pugeu amb el cotxe fins al mirador de San António do Loureiro i disfruteu dels paisatges vinícoles.

*Pinhao: Les històriques Quinta das Carvalhas i Quinta do Bomfim, del 1759 i el 1896, respectivament, són dues parades que no us podeu perdre.

*Vila Nova de Foz Côa: Aprofiteu l'ocasió per fer un viatge al passat i visiteu les pintures rupestres del Parc Arqueològic, enmig d’un paisatge natural.

La cita: Del 17 al 27 d’agost se celebra a Porto la Fira de Gastronomia, dues setmanes dedicades a les especialitats gastronòmiques i vinícoles de la regió, en què també hi ha música, artesania, productes regionals i un ambient ideal per disfrutar-la amb família i amics.

França

Longitud de la ruta: 220 km

Màxima concentració de 0,5 mg/ml d’alcohol a la sang.

De totes les rutes de vins que es poden fer a França, la que comença a la ciutat de Bordeus és la més emblemàtica. Bordeus és coneguda com la capital mundial del vi, i molts dels cellers que hi ha s’han transformat també en restaurants i galeries d’art. Les dues varietats més plantades a la regió són la cabernet sauvignon i la merlot. Pel que fa als blancs, la varietat més estesa és la 'sémillon', molt favorable per als vins dolços més apreciats de la zona.

Imprescindibles de la ruta

*Bordeus: La millor manera de descobrir la ciutat és a través de la seva ruta dels bars de vins, que faciliten a l’Oficina de Turisme. Alguns dels imprescindibles són el Bar à Vin du CIVB, el Wine Gallery & Cellar de Max Bordeaux i Le Wine Bar.

*Medoc: El Medoc és una franja de terra de 80 quilòmetres que concentra les vinyes més reputades de la regió, amb el Château Margaux i el Château Lascombes entre els cellers més famosos.

*Bourg: L’indret ideal per veure la confluència entre els rius Garona i Dordonya, on és imprescindible visitar el barri antic, la ciutadella i el port.

*Saint-Émilion: Pugeu al tren turístic que recorre les vinyes dels voltants d’aquesta població medieval.

*Sauternes: A la regió de Graves hi trobareu alguns dels vins més famosos i cars del món, com ara el Château D’Yquem, el preferit de personatges com Hannibal Lecter.

La cita: Fins al 26 de juliol tenen lloc Les Grands Crus Musicaux, un programa de concerts de música clàssica en escenaris com el Château D’Yquem (Sauternes) i el Château Lascombes (Margaux), entre d’altres.

Alemanya

Longitud de la ruta: 210 quilòmetres

Màxima concentració de 0,5 mg/ml d’alcohol a la sang.

Els vins del riu Mosel·la són els més coneguts d’Alemanya, elaborats a partir de la varietat riesling. A l’hora de llegir-ne les etiquetes, una pista: 'trocken' significa sec, mentre que 'halbtrocken' i 'feinherb' fan referència als vins semidolços.

Imprescindibles de la ruta

*Coblença: Coblença és la capital de la Mosel·la. Paga la pena pujar al castell d’Ehrenbreitstein i disfrutar de les vistes de la confluència dels rius Rin i Mosel·la.

*Bremm: Feu una passejada pels camins de les vinyes Calmont, les més empinades d’Europa, amb una inclinació del 60%.

*Bernkastel-Kues: Degusteu una copa de riesling al poble medieval de Mittelalterlicher.

*Trèveris: Contempleu els vestigis romans de la ciutat més antiga d’Alemanya.

La cita: A l’agost, a la població de Winningen, se celebra el festival més antic del vi a Alemanya. Al voltant de la famosa font de Weinhexbrunnen es corona la reina del vi i es proclama també la bruixa del vi.

Itàlia

Longitud de la ruta: 360 quilòmetres

Màxima concentració de 0,5 mg/ml d’alcohol a la sang.

A banda de ser un dels paisatges més romàntics d’Europa, a la regió de la Toscana s’hi concentren algunes de les denominacions d’origen més prestigioses d’Itàlia: Chianti, Brunello i el Vino Nobile són algunes de les més representatives. Pel que fa a les varietats, l’ànima de la Toscana vitivinícola és la 'sangiovese', el raïm negre autòcton.

Imprescindibles de la ruta

*Pisa: Una ruta per la Toscana no és res sense la parada obligatòria a Pisa, on la inclinació de la seva torre continua sorprenent cada any milers de viatgers.

*San Gimignano: A aquest poble medieval se’l coneix també com “el Manhattan de la Toscana” per les seves torres de pedra, que s’assemblen a gratacels. No en marxeu sense degustar el vi blanc de 'vernaccia'.

*Montalcino: Les característiques ondulacions de la Toscana es fan més evidents en aquesta part de la regió. Al voltant del municipi de Montalcino, de carrers estrets i empinats, hi trobareu cellers de gran renom com Poggio Antico i Biondi Santi.

*Greve in Chianti: En aquest poble hi trobareu un dels cellers més màgics de la Toscana, Villa Vignamaggio. Els experts en art creuen que Leonardo da Vinci es va inspirar en el paisatge que s’aprecia des d’aquest indret per retratar la Mona Lisa.

*Florència: Caminar pels carrers de Florència és un gran viatge al passat, en què podreu disfrutar d’una visita al museu a l’aire lliure amb escultures de Miquel Àngel.

La cita: L’últim diumenge d’agost, a la localitat de Montepulciano, se celebra la famosa festivitat Bravio delle Botti. L'acte més destacat és una cursa per equips entre els vuit districtes de la població, que han de fer pujar una pesant bota rodant pel carrer principal.

Hongria

Longitud de la ruta: 335 quilòmetres

Màxima concentració de 0,0 mg/ml d’alcohol a la sang.

El 'tokaj' és el vi més famós d’Hongria, i Lluís XIV de França el va definir com el “vi dels reis” i “el rei dels vins”. Efectivament, els reis d’Hongria se sentien molt orgullosos del seu vi i sovint l'enviaven com a regal a altres corts europees. Els raïms insígnia de la Denominació Tojak són les locals 'furmint' i 'hárslevelü', i també la sarga 'muskotály', el nom hongarès del moscatell de gra petit.

Imprescindibles de la ruta

*Budapest: Aprengueu-ho tot sobre els vins hongaresos en un tast de vins subterrani al laberint sota el turó de Buda, el "Collserola” de Budapest.

*Eger: Tasteu el cèlebre vi Egri Bikavér (sang de toro) en un dels emblemàtics cellers subterranis que es poden visitar al municipi d’Eger, també atractiu pel seu centre històric.

*Tokaj: Descobriu tots els detalls del vi de Tokaj al Museu del Vi (Világörökségi Bormúzeum Tokaj), declarat Patrimoni de la Humanitat.

*Bodrogkeresztúr: Pugeu fins al mirador al capdamunt d’aquesta població per disfrutar de les vistes de la regió de Tokaj i del riu Bodrog.

*Hercegkút: No us perdeu les fileres dels històrics cellers amb voltes que sobresurten directament de terra.

La cita: Al setembre se celebra a Budapest el Borfesztivál, on el castell de Buda es converteix en l’escenari d’un dels esdeveniments del vi més importants d’Hongria, en què podreu tastar vins de totes les zones i conèixer-ne els productors.