“Els súpers han copiat les vinoteques i per això ofereixen diversitat”

Per què els supermercats són bons llocs per comprar vins?

Els súpers fa anys que van canviar per oferir més qualitat i diversitat. Penso que van copiar les vinoteques, perquè si volien atreure els consumidors havien d’oferir diversitat en tipus i origen, a més de bons preus.

Quins criteris has fet servir per valorar els millors?

El meu sistema de valoració és puntuar tant la qualitat organolèptica com l’estat del vi, a més de la garantia d’envasat i la informació de l’etiqueta. I, naturalment, la relació qualitat-preu.

Has estat a Alcampo, Bonpreu, Caprabo, Carrefour (i Carrefour Express), Coaliment, Consum, Esclat, Dia, Mercadona i supermercats d’El Corte Inglés, Hipercor i Supercor. Quines diferències has trobat a l’hora de comprar vins als supermercats que has visitat?

El lineal més llarg en diversitat i origen són els d’El Corte Inglés i Alcampo. Carrefour també és força llarg, però es concentra molt en els grans grups d’elaboradors. Alhora, aquests grups estandaritzen molt la tipologia del vi als cellers que tenen moltes denominacions d’origen. Mercadona té un lineal més curt, però d’intensa relació qualitat-preu. Els súpers catalans són molt interessants per l’oferta de marques molt bones.

Si un vi es ven a 1,90 €, ¿algú hi guanya res? ¿I creus que a aquest preu el vi pot estar bé?

Sí, sempre que la producció sigui d’alt rendiment a la vinya, com en les grans extensions de finques de vinyes, on la feina està mecanitzada, fins i tot en la verema. Lagent no sap que la producció industrial del vi al celler i al lineal d’envasat s’ha rendibilitzat molt. Abans envasar un vi era més car que ara.

Dels 120 vins i caves que recomanes, ¿quins proposaries per a un sopar informal de pa amb tomàquet?

Qualsevol de la Terra Alta o de la DO Pla del Bages, boníssims.

¿I quins per a un àpat de celebració amb la família?

El Puerto Salinas Reserva, de la DO Alacant.

Concretament, ¿quins són els teus preferits i per què?

El Matinada, del Celler de Capçanes; l’Hoya de Cadenas Reserva Tempranillo, de Bodegas Vicente Gandía Pla, i el Llàgrimes de Tardor Reserva, de la DO Terra Alta.