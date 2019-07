El Celler d'Alta Alella acull el concert del primer disc del cantant Eduard Costa, exmembre d'Els Amics de les Arts

El Celler de les Aus d’Alta Alella acull, el 4 de juliol a les 22 h, el concert del cantant Eduard Costa, exmembre d'Els Amics de les Arts, que hi presenta el primer disc en solitari, ‘L’últim indi’. “La música i el vi són una bona combinació perquè beure vi implica assaborir-lo a poc a poc, perquè té un grau alcohòlic que hi obliga, perquè s’ha de deixar reposar a la boca, i sobretot perquè, en el concert, es beu al mateix lloc on es fa el vi”, explica el cantant.

El concert s’inclou dins el Festival d’Estiu d’Alella, que té lloc en tres cellers de la denominació DO Alella –Can Roca, Alta Alella i Bouquet d’Alella– i que impulsa el tast de la gastronomia i vins amb música i activitats familiars. "En el concert de dijous, 4 de juliol, el Celler de les Aus d'Alta Alella estarà obert des de les 20 h, perquè hi haurà instal·lats els 'food trucks' amb propostes de menjars diferents", explica Valérie Veilleux, del departament de Comunicació del celler Alta Alella.

El cantant Eduard Costa explica que el disc ‘L’últim indi’, compost per 14 cançons, es va publicar el 15 de març. “Just el dia del meu aniversari”, comenta Costa. L'acompanyen quatre persones més (percussió, bateria, baix i guitarra), i el disc ha estat produït pel músic Caïm Riba.

Sobre el títol del disc, Eduard Costa relata que fa referència a la primera cançó, homònima, que va compondre. “L’últim indi és la persona que posa llenya al foc i que no deixarà mai de fer-ho perquè la seva voluntat és comunicar-se”, diu el cantant, que ha iniciat un nou gir personal. “Estic en un procés de transformació i de reconstrucció personal, perquè he començat un nou camí, amb un nou disc, amb tallers de música que imparteixo per a criatures i amb altres projectes personals, com ara crear un documental sobre les àvies de Sant Pol de Mar, on visc”, explica el cantant.

Finalment, el Celler de les Aus d'Alta Alella deixarà tastar als assistents una selecció dels vins de les dues gammes que elabora, ecològics, que no contenen sulfits: l'Alta Alella Mirgin i el Celler de les Aus. "En total, al mercat, tenim 24 vins i caves ecològics", conclou Veilleux.

Informació pràctica

Data:

Dijous, 4 de juliol

Hora:

Vi i gastronomia ('food trucks') a partir de les 20.00 h – Concert a les 22.00 h

Ubicació:

Celler de les Aus (Alta Alella) - Camí Baix de Tiana, s/n. Alella

Preu del concert:

18 euros, primera consumició inclosa (es podran comprar tiquets per a les consumicions de vi i tapes dels 'food trucks')

Informació

Festival d’Estiu Alella: www.festivalalella.cat

visita@altaalella.wine

+34 628 62 41 82

Compra d’entrades

https://alella.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=47