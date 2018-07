24 terrasses de Barcelona per 9 €

Dues tapes creatives es podran menjar maridades amb una cervesa Inedit, de 33 cl, en 24 terrasses d’hotels de Barcelona fins al 5 d’agost entre les 18 i les 21 h. "Són dos plats que es poden considerar com un primer i un segon, i per tant com un sopar d'estiu", afirma el cuiner Xavier Franco, del restaurant A Prop, situat dins l'Hotel Yurbban.

És la proposta que Estrella Damm torna a organitzar amb el nom de Vespres Inedit's, i que ofereix l’oportunitat de tastar, per exemple, una brandada de lluç amb melmelada d’escalivada o bé una cresta d’hummus amb botifarra de perol, cuinats pel cuiner Oriol Canillas de l’Hotel Casa Fuster. O bé dos plats del xef Carles Abellan, que aposta per una ostra de Normandia amb salsa thai i una amanida de Barcelona, de l’Hotel W.

Per la seva banda, Xavier Franco, cuiner del restaurant A Prop, dins l’Hotel Yurbban, suggereix un empedrat de mongetes de Santa Pau amb bacallà esqueixat i olivada, i un sandvitx calent de vedella amb cansalada, formatge de Tartera del Tros de Sort i tòfona fresca d’estiu. “Obrir els hotels, amb les vistes de les terrasses, per a una proposta tan estiuenca és una oportunitat perquè el públic conegui l'oferta hotelera de la ciutat”, explica el Xavier. El restaurant A Prop, de cuina de proximitat, va obrir la porta l’agost de l’any passat.

