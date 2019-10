La cervesa Malquerida fa ruta per 19 restaurants de cuina llatina de Barcelona

La segona edició de la ruta Malquerida & Food, del 10 al 27 d’octubre, passarà per dinou restaurants de cuina llatina a Barcelona. Els plats, elaboracions típiques de Mèxic, el Perú, Veneçuela, el Brasil, el Salvador i l'Argentina, es maridaran amb la cervesa vermella, feta amb flors d’hibisc, que els germans Albert i Ferran Adrià, el sommelier Ferran Centelles i el cocteler Marc Àlvarez van crear amb cervesa Damm el 2017.

La novetat d’aquesta edició és el menú (dos plats amb dues cerveses) que proposen cinc dels dinou restaurants, i que costarà entre 25 i 35 euros. Els restaurants són el Blanc, dins l’Hotel Mandarin Oriental Barcelona; el Terrat, també dins l’Hotel Mandarin Oriental Barcelona; La Tavernícola; Leka, i Oaxaca.

Els catorze restaurants restants ofereixen un platet, a 6 euros, maridat amb la cervesa Malquerida, que a més de la flor d’hibisc també és feta amb taronja i un cupatge de blat, blat de moro i malt d’ordi.

Entre aquests hi ha el restaurant Margarita Blue, que quan va obrir la porta fa 22 anys estava especialitzat en la cuina fronterera entre Mèxic i els Estats Units, "la que als anys 90 es coneixia com a texmex", diu el director del restaurant Guillem Ballvé. Però avui la seva carta presenta la meitat de plats mexicans i l'altra de mediterranis (amanides de formatge de cabra, gregues, pernil de gla). Entre els plats mexicans hi ha el que proposen per a la ruta Malquerida, en la qual participen per segona vegada seguida: una tapa de nachos amb guacamole fet amb pico de gallo (coriandre, ceba i tomàquet) juntament amb alvocat, oli d'oliva, suc de llima i sal.