El consell social de la UAB premia les dones del Celler de Can Roca

Anna Payet, dona del cuiner Joan Roca, ha declarat per a diari ARA la seva alegria per rebre aquest reconeixement. Es dona la circumstància que el 7 de novembre passat, la Montserrat Fontanté va recollir un altre premi, el Gastronomia En Femení, atorgat per l'Associació Europea Jeunes Restaurants, i declarava que la culpa que ella rebés guardons era dels seus tres fills.

La rectora de la UAB, Margarita Arboix, presidirà l'acte, que serà conduït per Albert Sòria, president de l'Associació, i comptarà amb l'actuació del Cor de Cambra de la UAB, que va ser distingit amb el premi col·lectiu a la festa de l'any passat.

Dades pràctiques