La Reial Acadèmia Europea de Doctors nomena Acadèmics d'Honor els germans Roca

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca, del prestigiós restaurant El Celler de Can Roca, han estat nomenats aquest dilluns Acadèmics d'Honor per la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED). La distinció se’ls ha concedit "per la seva contribució a la cultura, la innovació, la creativitat, per involucrar-se generosament en la formació de noves generacions i per la seva predisposició a difondre l'excel·lència en qualsevol camp d'actuació".

A l’acte d’entrega, celebrat a la seu de Foment del Treball, hi eren presents Joan i Josep Roca –Jordi Roca va excusar la presència per haver sigut pare la matinada anterior–, davant de setanta doctors togats i uns dos-cents assistents.

En el discurs d’agraïment el cuiner Joan Roca va explicar la feina del restaurant i com havien anat gestant El Celler de Can Roca, un procés pel qual els tres germans també van rebre el Premio Nacional de gastronomia.

Per la seva banda, Joan Roca va comentar en una entrevista a Efe que aquest reconeixement corrobora el que sempre havien pensat: "La cuina és cultura". A més, el fet que sigui la primera ocasió que la RAED reconeix cuiners és, per a Josep Roca, "una valoració del moment que travessa el món de la gastronomia, en la qual hi ha una riquesa de matisos i diàlegs, amb les arrels, amb la ciència, amb la investigació i amb la cultura". "Sempre hem pensat que fèiem alta gastronomia, i aquest reconeixement ens posiciona amb gent d'alta cultura", va afegir el sommelier d'El Celler.

Els germans Roca van aprofitar la cerimònia per anunciar que a l'estiu posaran en marxa la Casa Cacau, un projecte d'hotel que comptarà amb una manufactura de cacau i que obrirà les portes al barri vell de Girona, molt a prop de la seva gelateria Rocambolesc. D’altra banda, el seu projecte més immediat és l'estrena en la pròxima edició del Festival de Cinema de Màlaga del documental 'Destil·lant Escòcia', en què els germans Roca fan una versió de la gastronomia escocesa.