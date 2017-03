10 aliments que no poden faltar en una dieta anticàncer

Fa només un mes i mig de la publicació, per part de l' OMS, d'un exhaustiu informe en què es vinculava el consum de carn amb el càncer i que va causar una enorme controvèrsia. Però des de fa anys la preocupació pel càncer s'ha traduït no només en una sèrie de consells sobre aliments que cal evitar sinó també en consells sobre aliments que cal prendre.

Pot una dieta concreta prevenir el càncer? És possible evitar la malaltia en funció dels aliments que ingerim? La resposta sembla afirmativa, fins a un cert punt. Diferents estudis científics apunten a l'existència d'aliments que són doblement útils en la lluita contra el càncer. En primer lloc, perquè ajuden a evitar que la malaltia aparegui. I, en segon lloc, perquè ajuden a combatre-la un cop ja s'ha manifestat.

Sobre el càncer s'ha escrit molt, i sovint amb arguments contradictoris. El 2015 es va obrir amb un estudi que apuntava que la genètica tenia més pes que l'estil de vida a l'hora de desencadenar un càncer… i es va tancar amb un altre que deia exactament el contrari, que l'estil de vida n'és el primer condicionant.

Sigui com sigui, i més enllà de la discussió sobre com s'origina el càncer, hi ha un ampli consens sobre els passos que cal seguir per limitar al màxim la incidència de la malaltia: fer exercici físic i mantenir-se actiu, limitar la ingesta d'alcohol, no fumar, protegir la pell del sol… Però, de manera crucial, un dels consells que es repeteix més sovint té relació amb l'alimentació.

La dieta que ha de seguir una persona que vulgui disminuir el risc de tenir càncer no varia gaire de la que ha de seguir qualsevol persona interessada a tenir una bona salut. No es tracta tant d'obsessionar-se amb el consum d'aliments concrets sinó de seguir una dieta variada i equilibrada.

Dit d'una altra manera, una dieta saludable és la millor garantia contra moltes malalties, com ara el càncer. Així, per exemple, entre els aliments més citats per mantenir el càncer a ratlla hi ha la fruita i les verdures. Però de fruita i verdura cal menjar-ne cada dia no només per evitar el càncer, sinó també perquè són una font d'antioxidants, com la vitamina C o el betacarotè. Ara bé, metges i experts en nutrició apunten a alguns aliments específics per lluitar contra el càncer. Aquests en són alguns:

1. All

La pudor és desagradable per a molts, i és persistent: tant l'alè com la pell ens delaten quan hem menjat all. Però, malgrat tot, els experts apunten que és justament el sulfur que conté —i que és el que en provoca l'olor— el responsable de la seva eficàcia contra el càncer: neteja l'organisme de substàncies tòxiques, accelera la renovació de l'ADN, mata les cèl·lules cancerígenes, mata bacteris com l'H. pylori (present en alguns càncers d'estómac) i redueix el risc de càncer de còlon. Si, tot i els seus múltiples beneficis, no en suportes l'olor o el gust, hi ha altres alternatives raonables com ara la ceba i el porro.

2. Bròquil

I qui diu bròquil diu col o coliflor. No és certament el menjar més glamurós, ni el més popular, ni el més fàcil de posar a taula quan hi ha nens a casa. Però totes aquestes verdures generen uns enzims que hi juguen un paper protector. Però no només en creen ells, d'enzims, sinó que també n'estimulem els que tenim a l'estómac. Són enzims que purifiquen les toxines i funcionen, en la pràctica, com a agents que maten els microbis. Alguns estudis afirmen que tenen un paper molt important per evitar el càncer de boca, esòfag i estómac.

3. Pastanaga

Més popular que el bròquil però igualment útil gràcies al betacarotè, que protegeix les cèl·lules contra algunes toxines i atura el creixement de les cèl·lules cancerígenes. Com el bròquil, en proves fetes en laboratori s'ha demostrat eficaç contra el càncer d'estómac, boca i esòfag, però també contra el càncer d'úter. En estudis fets amb rates s'ha descobert que el falcarinol, present en les pastanagues, ajuda a prevenir el desenvolupament dels tumors.

4. Tomàquet

Els tomàquets són rics en licopè, un poderós antioxidant que, en algunes proves fetes en laboratori, ha demostrat la seva eficàcia a l'hora de combatre alguns càncers, com el de mama, pulmons, úter i, en especial, pròstata. Alguns estudis suggereixen que l'eficàcia del licopè és doble: per una banda, estimula el sistema immunològic del cos; per l'altra, alenteix el creixement anòmal de les cèl·lules, cosa que permet aturar els tumors.

5. Espinacs

Els espinacs i altres verdures de fulla verda ajuden a netejar el cos de radicals lliures, unes molècules que envelleixen el nostre organisme. Diferents estudis han apuntat que les persones que mengen espinacs de manera regular tenen menys tendència a desenvolupar càncer d'esòfag. Altres treballs també apunten a una reducció en el cas de càncers com el d'ovaris, pulmons i colorectal. Els espinacs ajuden el cos a renovar les cèl·lules i a reparar l'ADN.

6. Maduixes

I gerds, nabius… tots els fruits vermells són rics en antioxidants, i els antioxidants són els millors aliats contra el càncer. Plens de flavonoides, aconsegueixen aturar el dany en l'ADN i, a més, redueixen la inflamació. Hi ha molts estudis que afirmen que els fruits vermells són una eina molt eficaç per lluitar contra el càncer de boca, esòfag i estómac.

7. Pomes

Una poma ens proporciona el 10% de la fibra i la vitamina C que hem de prendre cada dia. A més, són riques en antioxidants. En proves fetes en laboratori, s'ha comprovat que els flavonoides, presents en les pomes, alenteixen el desenvolupament de determinats tipus de càncer, com el de còlon, pulmó i mama. A més, la fibra que conté ajuda a controlar el pes, i cal tenir present que tenir massa greix incrementa de forma notable la possibilitat de tenir càncer.

8. Soja

Fa uns anys era una desconeguda a casa nostra però avui és a tot arreu, fins i tot en cafeteries humils. En brots, en llet, en iogurts, en salsa, en tofu… la soja s'ha incorporat amb força a la nostra dieta. Una incorporació tardana però providencial, perquè la soja és una excel·lent font de fibra, magnesi, potassi i ferro. En ser rica en proteïnes, i contenir estrògens, alguns científics temien que la soja incrementés el risc de patir càncer de mama. Però cap estudi ha pogut vincular la soja al càncer de mama i, en canvi, sí que n'hi ha que afirmen que disminueix el creixement de certs tumors i, fins i tot, arriba a destruir cèl·lules cancerígenes. És el cas, per exemple, del càncer de pròstata.

9. Te

El consum de te ha estat vinculat a la salut des de temps immemorials, i és aquesta connexió la que va estimular l'interès dels científics per determinar si podia jugar un paper en la prevenció i la lluita contra el càncer. La resposta és afirmativa, sobretot en el cas del te verd. Nombrosos estudis afirmen que els poderosos antioxidants presents en el te verd estimulen els enzims que frenen la malaltia. A més de tenir molts antioxidants, la qual cosa el converteix en una poderosa arma per lluitar contra les radicals lliures i protegir les cèl·lules, el te també és útil per protegir de determinades radiacions.

10. Cereals integrals

Els cereals integrals també semblen jugar un paper important en la prevenció i la lluita contra el càncer, sobretot l'intestinal i el colorectal. El motiu és que són rics en antioxidants i fibra. A més d'incorporar a la dieta cereals com la civada, l'espelta o l'ordi cal menjar de forma regular pa, arròs i pasta. Sempre, això sí, integrals, tot i que paradoxalment hi ha un problema: els pesticides s'acumulen més en els grans integrals, per la qual cosa és millor consumir-ne de producció ecològica.

I les proteïnes?

D'aquest llistat es desprèn que la fruita i la verdura han de constituir el gruix d'una dieta sana i eficaç en la lluita contra el càncer. Què cal fer, doncs, amb les proteïnes? Fa anys que la carn se situa en el centre de la polèmica, però l'informe de l'OMS ha disparat encara més els dubtes i les alarmes. La resposta, segons els experts, és que la proteïna que ingerim ha de procedir principalment del peix, els ous i els llegums. Pel que fa a la carn, i en contra del que molta gent creu, no només és tolerable sinó també necessària, ja que aporta nutrients imprescindibles, ferro, zinc, vitamines… Cal, senzillament, menjar-ne amb moderació, perquè molts estudis confirmen que com més carn s'ingereix més creix el risc de patir càncer, sobretot intestinal. Per estar-ne segurs, el millor és ser 'antics': al teu plat cal que hi hagi un 20% de proteïna animal i un 80% de verdures i llegums. Com en els vells temps.