Meatless Monday: deixar de menjar carn els dilluns

Abstinència carnívora en dilluns, un bé global. Aquesta és la màxima que planteja des de fa anys la campanya internacional Meatless Monday (dilluns sense carn), impulsada per l’entitat sense ànim de lucre The Monday Campaigns i orientada a afavorir els hàbits de consum saludables. L’objectiu d’aquest moviment és reduir un 15% el consum de carn, tant per motius de salut com per la sostenibilitat del planeta, segons explica l’entitat, que ja està present en 36 països, inclòs l’estat espanyol. Quins són, però, els veritables beneficis de la reducció del consum de carn?

La nutricionista Mireia Porta explica que, segons la Fundació Dieta Mediterrània, es recomana menjar carn blanca (pollastre, conill i gall dindi) dos cops per setmana, però que de carn vermella (vedella, porc, xai i bou) “se n’hauria de consumir amb menys freqüència, evitant especialment les carns processades com embotits, bacon, pernils, salsitxes i frankfurts”. L’especialista en dietètica i nutrició Montse Alivés, assegura que, pel que fa a la carn fresca sense processar, “no hauríem de menjar-ne més de dos o tres cops per setmana”, i en el cas de la carn vermella, cal reduir-ne el consum i menjar-ne “cada dues setmanes”. Segons la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, la ració de carn aconsellable és de 100 a 125 grams, és a dir, la mida del palmell de la mà. Alivés remarca que limitar el consum de carn vermella “no vol dir eliminar-la del tot”, ja que ens aporta proteïnes d’alt valor biològic, ferro, vitamina B, potassi, zinc i fòsfor. Pel que fa a les carns processades, és important fer-ne el “mínim consum; cal pensar-s’ho bé abans de comprar aquests productes”, afegeix la nutricionista.

L’excés no és saludable

Segons Mireia Porta, cada cop hi ha més evidència científica que l’excés de carn “no és gens saludable”. D’una banda, els estudis evidencien que la carn aporta una gran quantitat de greixos saturats, i de l’altra, que pot provocar més risc de càncer, com va afirmar l’OMS l’any 2015. Alivés explica que el consum moderat de carn és beneficiós, però que “consumir-ne en excés pot provocar malalties o patologies”, sobretot a causa dels greixos saturats, del colesterol i del sodi que conté. Alguns dels efectes que pot provocar són sobrecàrrega renal, obesitat, augment del colesterol, diabetis, malalties del cor, hipertensió, fetge gras, gota i càncer colorectal.

D’altra banda, segons opina Porta, el consum de carn per sota del que es recomana no presenta cap efecte negatiu. “Crec que si no es menja carn vermella o processada és millor”, assegura. Segons aquesta especialista, les persones que no mengen carn no han de patir per un dèficit nutricional, ja que poden aconseguir les proteïnes necessàries a través d’altres fonts animals com el peix, el marisc, el formatge i els ous, o de fonts vegetals com els llegums, les fruites seques, les llavors, els pseudocereals i el tofu. De fet, es recomana que el 50% de les proteïnes provinguin d’origen vegetal. “En la nostra societat, aquest consum està molt desequilibrat, ja que obtenim massa proteïna d’origen animal, especialment de carns. I no només perquè en mengem amb massa freqüència, sinó també perquè les racions són massa grans”, alerta Porta, que assegura que més de la meitat de la població se serveix porcions exagerades. Ara bé, Alivés apunta que és important consumir carn fresca dins les recomanacions esmentades. “És necessari per garantir sobretot la vitamina B12, imprescindible per a l’ésser humà”.

Canviar els hàbits alimentaris

Sobre la campanya Meatless Monday, la nutricionista Mireia Porta opina que és beneficiosa, tot i que assegura que deixant de menjar carn una vegada a la setmana no n’hi ha prou per portar una alimentació adequada. “També s’haurien de menjar aliments de més bona qualitat, entre moltes altres coses”, comenta Porta. En aquesta línia, Alivés assegura que deixar de menjar carn un dia a la setmana no té cap impacte negatiu, sinó que és positiu i resulta “una eina molt encertada per poder crear una consciència col·lectiva més eficaç davant l’abús que s’està fent d’aquest aliment”. Per a ella, aquesta campanya és com un crit desesperat perquè la gent faci cas de les recomanacions de l’OMS i és una manera senzilla de posar-ho en pràctica, “encara que es queda una mica curta”. Alivés també avisa del perill que els aliments processats siguin tan econòmics i assegura que, sovint, duen etiquetes enganyoses i es fan passar per saludables. “Falta molta educació alimentària –diu Porta–. Però per sort cada vegada hi ha més estudis científics que demostren que cal moderar el consum de carn”. Porta explica també que, entre els pacients de la seva consulta, cada vegada hi ha més preocupació per tenir una alimentació saludable.

Per la seva banda, Alivés considera que l’excés d’alertes sobre l’alimentació –com ara que el peix du metalls pesants, que la carn vermella provoca càncer, que s’ha de vigilar amb els sucres, els conservants, els additius, les hormones de les carns, els cereals transgènics o les fruites i verdures que s’han cultivat amb pesticides, entre altres coses– pot tenir un efecte negatiu. “ Molta gent acaba no sabent què pot menjar –comenta–. Al final el més important és fer més activitat física, menjar menys aliments processats, posar més atenció en els productes de temporada i de proximitat i no excloure cap aliment que ens aporta la natura”, diu Alivés, que assegura que el més important és “consumir aliments de qualitat”.

Reduir l’impacte mediambiental

Més enllà dels efectes que té sobre la salut humana, el consum de carn genera també un debat en l’àmbit mediambiental. De fet, un dels principals objectius de la campanya Meatless Monday és reduir l’impacte mediambiental que provoca la ramaderia. Segons Jordi Oliver, investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, la ramaderia és una important font de gasos que contribueixen al canvi climàtic, tot i que no es pot afirmar que una dieta vegetariana generi menys emissions que una dieta omnívora. “ Ni tota la verdura té un baix impacte, ni tota la carn té un alt impacte –diu l’expert–. Per exemple, en els estudis de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, s’ha constatat que l’enciam genera més emissions que la cansalada. Però alhora, altres aliments com la col arrissada, el bròquil, l’arròs, les patates, els espinacs i el blat tenen emissions inferiors a les de la carn de porc”. Segons l’informe 'Tackling climat change through livestock ' (FAO, 2013), la ramaderia és responsable del 14,5% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes per la humanitat, i en concret, el bestiar boví és el responsable del 65% de les emissions dins del sector ramader.