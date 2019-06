10 consells per conservar els aliments en bon estat a l'estiu

Opinions de Lluís Riera, director tècnic de la consultoria de seguretat alimentària Saia.

1. La fruita, a la nevera o a la fruitera de la cuina?

A la nevera, perquè n'allarguem la vida, i alhora ens aportarà una sensació refrescant quan ens la mengem.

El perquè: durant els mesos d’estiu, la temperatura ambient és més alta que en altres estacions de l’any; per aquest motiu, la fruita que està fora de la nevera madura i es fa malbé més ràpidament.

2. Els ous, com els hem de fer servir adequadament?

En primer lloc, cal desar-los a la nevera o bé en un lloc fresc i sec, on no hi hagi oscil·lacions de temperatura.

És preferible no cuinar els ous amb gaire antelació, perquè així és com s'eviten possibles contaminacions. Així doncs, els plats per emportar-se que continguin ous, maioneses o altres elaboracions amb ous no són recomanables si és que no disposeu de nevera on mantenir-los freds. Descarteu-los com a plats per anar a la platja.

Les maioneses casolanes cal conservar-les a la nevera com a màxim 24 hores perquè estan fetes amb ou cru i, per tant, tenen una vida útil molt curta.

3. Les carns, crues o cuites?

Preferiblement cuites, per evitar intoxicacions. També cal guardar-les a la nevera, i congelar les peces que no es consumiran al llarg de la setmana.

Pel que fa a la carn picada fresca, també és recomanable guardar-la a la nevera i menjar-se-la cuita el mateix dia de la compra.

4. Els formatges, a temperatura ambient?

No. Un altre aliment que també cal mantenir a la nevera, preferiblement en un lloc específic, on hi hagi només els formatges.

Cal treure'ls de la nevera uns minuts abans menjar-nos-els perquè no estiguin tan freds.

5. Les verdures, crues o cuites?

Van bé crues i cuites, però la precaució és que siguin netes, que s'hagin rentat amb aigua abundant per retirar-ne la brutícia que puguin contenir.

Les cremes, un cop fetes, si no s'han consumit en el mateix àpat cal conservar-les a la nevera.

6. Els làctics, on els guardem?

A la nevera. Els derivats làctics com iogurts, flams o mató cal mantenir-los sempre a la nevera perquè no es facin malbé. Cal respectar-ne també les dates de caducitat.

Els envasos de llet s’han d’intentar guardar en un lloc sec i ventilat de la cuina, és a dir, lluny de les zones amb una calor excessiva. Un cop oberts, guardeu-los sempre a la nevera i seguiu les indicacions del fabricant.

7. El peix, cru o cuit?

Les dues opcions estan bé a l'estiu, perquè el peix conté més aigua, i, per tant, amb les temperatures altes, les digestions són més fàcils comparades amb les de la carn.

Ara bé, per menjar-se'l cru, en preparacions com ara marinats, escabetx o sushi, cal haver-lo congelat prèviament durant un mínim de 48 hores, perquè així es destrueixen els paràsits que conté, com ara l'anisaki.

Un cop comprat a la peixateria, si no es cuina de forma immediata també cal conservar-lo a la nevera.

8. L'aigua, embotellada o de l'aixeta?

Embotellada si és que marxeu de vacances i no teniu la garantia que l'aigua de les fonts és potable.

9. ¿Les carmanyoles són segures a l'estiu?

Sí, si transporteu els aliments en un envàs isotèrmic. Amb tot, això pot no ser suficient per conservar-los a la temperatura adequada, especialment els dies que faci més calor. Tan bon punt s'arribi al destí cal posar el menjar a la nevera.

10. ¿Els aliments es descongelen a temperatura ambient?

No. Descongeleu-los a la nevera damunt d'una reixeta, sota la qual haureu col·locat un recipient que reculli l'aigua de la descongelació.