"Hi va haver un temps en què ningú apreciava la varietat d'oliva becaruda, perquè es creia que era millor l'arbequina"

Ha fet falta molta pedagogia perquè la becaruda, la varietat d'oliva en forma de bec d'Ullastrell (i del Vallès Occidental en general), fos apreciada en cases i restaurants.

I també ha fet falta comprovar que l'arbequina no aguantava bé el clima d'Ullastrell. "Hi va haver un temps en què ningú apreciava la becaruda perquè es creia que era millor l'arbequina, que certament és bona, però estem situats a cavall de dues comarques, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, i tenim unes marinades d'aire fred, humit i gebrador perjudicials per a les oliveres arbequines", explica Xavier Morral, president de l'Associació de Productors d'Oli d'Ullastrell.

Aquesta singularitat climatològica l'havia suportada sempre bé l'olivera becaruda, que tradicionalment s'havia plantat disseminada i també a les puntes dels camps de conreu i als marges. Ara bé, "es va començar a dir la frase feta 'becarut, poc i brut', i entre el desprestigi de la varietat més pròxima i de tota la vida i el fet que els productors i els pagesos van abandonar els camps per dedicar-se al tèxtil, la varietat local es va perdre", continua explicant Morral.

Actualment tot ha canviat. Fins i tot la frase feta s'ha capgirat, perquè ara es diu "becarut és collonut", assegura Xavier Morral, que és el propietari del Celler Can Morral del Molí, dedicat a vins, escumosos Classic Penedès i oli d'oliva becaruda (amb un oli que han batejat com "L'oli de l'oblit").

I tot plegat es deu a la feina pedagògica que fan els productors a les escoles de primària i secundària, i també al fet que els cuiners, com l'Artur Martínez i en Carles Tejedor, hi apostessin. "La seva opinió favorable als olis d'oliva verge extra becaruda ha ajudat perquè la població els apreciés", diu el president de l'associació.

"Els alumnes [de primària] aprenen d'on prové el topònim, perquè Ullastrell prové d'ullastre, que és l'origen de l'olivera, i també els productors els expliquem com es fa l'oli", diu Moral. A l'ESO els alumnes de 4t "en planten, quan acaben, amb els noms de les seves classes com a record dels estudis".

I, finalment, la Fira de l'Oli, que aquest diumenge 20 de gener arriba a la vuitena edició, ha acabat de fer la resta de la feina. "Recordo que quan vam començar hi havia un sentiment foteta, com de dir 'I ara què feu?', però ja no és així perquè la fira funciona molt bé, hi venen productors d'oli de tot arreu i per a la població és un motor econòmic", opina Xavier Morral.

De pedagogia, els productors en continuaran fent. "No ens cansem de dir i de repetir que la becaruda és una olivera centenària, que produeix 250 quilos d'olives, com les que vam recollir el novembre i desembre passats, i que, amb les noves tècniques de producció, n'obtenim un oli extra verge molt fi i bo, que ja posem a la venda", diu el productor.

En d'altres territoris s'han donat situacions semblants. Al Garraf la unió de pagesos amb cuiners i periodistes va aconseguir que una verdura local, l'espigall, es recuperés i es prestigiés, cosa que la va salvar de l'oblit, i que es cuini tant a les cases particulars com als restaurants. La xef Carme Ruscalleda es va unir al moviment d'impuls de l'espigall, i en va tenir plats sempre d'hivern a la carta. Actualment fins i tot restaurants de Barcelona, com el vegetarià Rasoterra, en cuinen.

6 activitats per fer a la 8a Fira de l'Oli d'Ullastrell

Des d'avui dijous fins diumenge (20 de gener), la Fira de l'Oli organitza activitats. Algunes de les més destacades són:

1.

Xerrada "La poda natural de l'olivera, productiva i respectuosa", a càrrec del pagès Tomàs Llop, a les 19.30 h, el dijous 17 de gener a l'altell del Casal Cultural d'Ullastrell.

2.

IV Concurs de Tast d'Oli dels Productors Locals d'Ullastrell. A partir de les 20.30, el divendres 18 de gener al bar del Casal Cultural.

3.

VIII Concurs de Llançament de Pinyol d'Oliva. El dissabte 19 de gener, a les 20 h, a la pista poliesportiva.

4.

III Trobada d'Urban Sketch (dibuix al carrer). El diumenge 20 de gener a partir de les 9.30 h. L'activitat comença amb una recepció i un esmorzar dels participants al vestíbul de l'Ajuntament d'Ullastrell. L'activitat és dirigida pel dibuixant i tècnic de so Toni Rodríguez.

5.

Parades de productors d'oli d'oliva. El diumenge 20 de gener, a partir de les 10 i durant tot el matí. A la plaça Joan Montmany.

6.

Actuació infantil amb la companyia Capicua, que representarà l'espectacle 'Ballalacanalla'. A les 12 h del migdia, el diumenge 20 de gener, a la plaça Joan Montmany.