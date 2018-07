Una parella feta per triomfar

Era un dijous del mes de març, al vespre, i l’activitat al This&That Co era l’habitual. La Mònica anava d’aquí cap allà donant ordres per tenir-ho tot controlat i el Pablo feia el mateix a la cuina. Tot funcionava amb normalitat fins que la Mònica, com fa de tant en tant, va aixecar la vista per mirar al carrer a través de la paret de vidre transparent que protegeix el seu local. “Pablo! Pablo!”, va cridar ella cap a la cuina. “Mira qui ve a sopar!”, li va dir amb una barreja de nervis i d’il·lusió. “Em vaig posar molt vermella i per poc li llanço la cervesa per sobre sense voler. Li vaig dir que era com veure Déu entrant per la porta, i ell es feia un fart de riure”, recorda. L’Albert Adrià havia sentit a parlar del This&That Co, i aquell dia s’hi va acostar per tastar-lo.

Avui qui s’asseu a taula no és l’Albert Adrià sinó nosaltres, però la intenció és la mateixa: divertir-se tastant una mica de tot. Aquesta és la filosofia del This&That Co, un bar de tapes d’autor on la idea és compartir. Escollim uns quants plats i gaudim d’unes albergínies fumades amb escuma de salmorejo, també del tàrtar de tonyina vermella, vinagreta de miso i maionesa de soja, del Bao de calamars a l’andalusa amb salsa de kimchi o la presa ibèrica de glaamb crema de carabassa i moniato. “Sempre intento donar un toc asiàtic als plats”, explica el Pablo. Plats, alguns, que ja han desaparegut de la carta amb el canvi de temporada. Només desitgem que mantinguin les postres que demanem: el cheescake de plàtan amb toffee de vainilla. Visualment un plat meravellós, creatiu, que no decep el paladar.

“M’agrada treure la meva part creativa i aplicar-la al restaurant”, explica la Mònica, que durant anys va estudiar publicitat i va treballar per a algunes de les agències més prestigioses del sector. A Madrid va conèixer el Pablo, un xef de Buenos Aires que va complir el somni de poder travessar l’Atlàntic per treballar als millors restaurants (El Bulli, El Celler de Can Roca, Martín Berasategui i un llarg etcètera), i tots dos van decidir tirar endavant aquest projecte en un petit local dels pares d’ella a l’Hospitalet. “No volíem un restaurant de pujar i baixar la persiana cada dia i ja està, volíem fer una cosa diferent”, expliquen. D’aquí el concepte de “cuina 360º”, perquè al marge del restaurant, “que és la nineta dels nostres ulls”, admeten, ofereixen assessorament a empreses, classes i un servei de càtering i xef privat a Barcelona, Eivissa i Madrid.

Mojito al ritme d’U2

Als migdies, entre setmana, ofereixen un menú molt interessant per 13,50€ amb quatre primers, quatre segons i tres postres per escollir. A les nits toca degustar la carta i ara a l’estiu podeu escollir si voleu fer-ho a dins o a la terrassa.

Escurem el mojito de violeta que ens han ofert i acabem també la conversa mentre sona One Love, d’U2. La Mònica és espontània, xerraire i apassionada. El Pablo és metòdic, tímid i tranquil. Tots dos es complementen a la perfecció: un és això i l’altre allò, i junts són tot el que necessita el This&That Co. Una parella feta per triomfar.