Truites, croquetes i vermut amb el diari ARA

Les truites, les croquetes i el vermut són ingredients infal·libles per a un bon aperitiu o un àpat amb amics i família. Tant a casa com a fora, els amants del bon menjar saben que una bona truita no és fàcil de fer ni de trobar, i el mateix passa amb les croquetes, una recepta que en algunes cases passa de generació en generació. En canvi, el vermut és una beguda que alegra qualsevol trobada. Els amants d’aquestes menges podran aconseguir amb el diari ARA, entre els dies 1 i 7 de juliol, tres llibres que segur que els agradaran.

El primer és 101 truites, de Toni Monné, una obra que repassa l’aparador interminable de truites que tenim al nostre país i més enllà: truites amb verdura, peix, formatge, embotit, pasta, arròs... Truites de sempre, de les nostres àvies, de pagès, recuperades del receptari tradicional popular. Truites que s’han fet famoses als països més exòtics dels cinc continents. Truites dolces per acabar els àpats amb unes postres delicioses i originals. Idees fàcils i senzilles per canviar el look de la truita nostra de cada dia, la recepta més freqüent i entranyable de la cuina familiar.

El segon llibre de la promoció és La felicitat en una croqueta, de Laura Conde. Aquesta obra gira al voltant d’un dels menjars més populars del nostre país. Poden ser rodones, rectangulars o cilíndriques. De pollastre, de rostit, de ceps, de pernil i de molts altres ingredients. Les croquetes existeixen des de fa molt de temps i hi ha qui diu que són un art mil·lenari, però fins ara encara hi havia trucs de la iaia o ingredients amagats que havien quedat fora del vostre abast. La felicitat en una croqueta us obre les portes del màgic món d’aquestes delícies arrebossades i us convida a descobrir l’origen i la història d’aquest tresor, els misteris de la beixamel, els conjurs òptims per fregir-les com cal, els trucs i les receptes dels grans xefs, els ingredients més insospitats, els temples que sublimen el caprici...

Finalment, l’últim llibre és L’hora del vermut, de Toni Monné i Xabier Mendiola, una obra que et convida a degustar un bon vermut acompanyat amb qualsevol de les més de 100 receptes que s’hi inclouen, pensades tant per als paladars més exigents com per als que s’inicien en els fogons.

Els llibres costen entre 18,90 i 19,90 euros. I, per adquirir aquesta promoció, només cal presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible de l’1 al 7 de juliol i online durant més dies, des d’avui fins al 12 juliol en aquesta adreça web: https://promo.ara.cat/com-fer-truites-croquetes-vermuts.