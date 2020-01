El Nou Cal Caterí, retrobar-se amb la cuina

La Miren necessitava descansar. Desconnectar d’una vida que no volia a Barcelona. Va passar per cuines com la del Carles Gaig i la del Relais & Châteaux del Neichel, però estava cansada de treballar tantes hores diàries. Per això va decidir tornar a la Cerdanya, on va néixer. Entre muntanyes va estudiar medicina alternativa per oblidar l’hostaleria. Fins i tot va fer classes de teràpies alternatives. Però no va aconseguir oblidar-se’n. Un dia, i sense buscar-ho, li van proposar agafar un restaurant. Ella en principi hi era reticent, però quan el va veure se’n va enamorar. El Nou Cal Caterí neix fa tres anys, el setembre del 2016, amb una idea molt clara: “Vull seduir els clients i amb aquesta carta he trobat com fer-ho”.

De primer tastem els cruixents de calamar amb allioli d’all negre; el tàrtar de tonyina amb salsa kimchi, una salsa coreana resultant de la fermentació de col xinesa amb diferents espècies, i la sopa de tomàquet amb cruixent de tomàquet i sorbet de llimona. “Quan mengen aquests plats, m’agradaria que els clients se centrin en el moment que estan vivint i notin el contrast dels productes”.

La Miren té família materna al País Basc i això es nota en els segons que demanem: una excel·lent truita de bacallà que es desfà a la boca i el bacallà en tempura amb salsa romesco.

Però el clímax de la cuina de la Miren Villena arriba amb els canelons de pularda. “Algun client m’ha dit que són addictius”, explica. Li preguntem com els fa. Riu i calla.

Confessa que és una recepta que surt de pensar molt i que el secret és la salsa. Només ens en dona una pista. “Està feta amb vi de Porto”.

Rematem l’experiència amb un contundent arròs amb llet cremós, gelat i caramel·litzat; pastís de formatge casolà, i un brownie de xocolata amb gelat de vainilla.

A la Cerdanya, la Miren no només s’ha retrobat amb l’hostaleria. També amb el Manu Garcia, cap de sala del local. Es coneixen de tota la vida. Van anar junts a l’escola bressol, van ser parella a l’adolescència i ara és pare del seu fill de dos anys i company de viatge d’aquest somni. Amb aquesta història al darrere, és evident que El Nou Cal Caterí no només s’hi va a menjar, també s’hi va a sentir.