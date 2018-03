¿Esmorzes, dines o sopes fora de casa?

L’esmorzar i el dinar entre setmana i el sopar els dies festius. Aquests són els àpats que la majoria de catalans, d’entre els que mengen fora de casa, acostumen a fer en establiments de restauració, tal com es desprèn del primer Estudi de la restauració a Catalunya. Hàbits de comportament i tendències, una radiografia d’aquest sector impulsada pel departament d’Empresa i Coneixement i que es va presentar ahir a Barcelona. La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, va destacar la importància del sector, “que representa 43.000 establiments i 185.000 empleats, dada que suposa el 6% de l’ocupació total”, va dir.

L’informe l’ha elaborat la consultora Hamilton a partir de la informació obtinguda amb una enquesta online a gairebé 1.000 residents a Catalunya, d’entre 18 i 75 anys, que mengen fora de casa com a mínim un cop a la setmana. La distribució s’ha fet, a més, de forma ponderada per edat i zona geogràfica. “Volíem fer una radiografia per conèixer la realitat del sector”, va dir Vilalta, “i poder fer així un full de ruta per millorar”.

Una de les principals conclusions de l’estudi és que els catalans (de la mostra) mengen fora 3,5 vegades a la setmana, en un 30% dels casos en un bar o restaurant, en un 23% amb un servei de delivery que els porta el menjar allà on són, i en un 4% fan servir un servei de take away, és a dir, d’anar a buscar el menjar preparat. A més, pel que fa a la despesa, un 30% reconeixen que han augmentat el pressupost que destinen a anar a menjar fora de casa, mentre que un 60% diuen que l’ha mantingut respecte als últims anys. Analitzem com són aquests àpats fora de casa.

Esmorzar

El 55% dels enquestats afirmen que esmorzen fora de casa entre setmana, majoritàriament per motius laborals (29%), socials (27%) o perquè no tenen temps de preparar-se’l a casa (26%). I s’hi gasten, de mitjana, 3,5 euros. Els bars i les cafeteries tradicionals són els preferits per la majoria dels que fan aquest primer àpat fora -quasi un 75%-, i la mateixa proporció de gent és la que assegura ser fidel al mateix establiment, on repeteixen cada dia. En relació amb les franges d’edat, els de la generació X -nascuts entre el 1965 i el 1980- són els que més esmorzen fora de casa entre setmana. En canvi, quan es tracta del cap de setmana la gent que esmorza fora no arriba al 20% i són els anomenats boomers -nascuts entre el 1946 i el 1964, en ple baby boom - els que ho fan més sovint, sobretot en bars i cafeteries tradicionals i per motius socials, majoritàriament.

Dinars i sopars

Quasi el 50% dels enquestats dinen fora entre setmana i ho fan per falta de temps, en un 34% dels casos, i per temes laborals, en un 25%. La majoria opten per dinar en bars o restaurants tradicionals, en un 68% dels casos, tot i que un 45% tiren pel fast food, una tendència que va experimentar un fort augment fa uns anys i que ara, en canvi, ja va més de baixa. Per edats, els establiments tradicionals atreuen sobretot els membres de la generació X i els boomers, mentre que els mil·lennials, els nascuts a partir del 1981, són els que prefereixen el fast food. La despesa mitjana en els dinars entre setmana és de 14 euros. Els caps de setmana, en canvi, la proporció de gent (de la mostra) que dina fora és una mica inferior -un 41%- i, a diferència dels dies laborables, la gran motivació és el plaer i les relacions socials. També és diferent la despesa que es fa, perquè el dissabte i el diumenge puja fins als 20 euros.

L’estudi indica que sopar fora entre setmana és l’hàbit menys freqüent entre els catalans. Només ho fan un 17% i són precisament els mil·lennials, els més joves, els que hi tenen més tirada, sobretot per comoditat. “No em ve de gust cuinar”, diuen. O per buscar una alternativa al menjar de casa, amb el fast food com a primera opció. En canvi, els sopars fora de casa el cap de setmana són un hàbit molt generalitzat. Un 57% dels enquestats ho fan, amb la parella, principalment, o amb amics. En aquest cas, els consumidors no són tan fidels als establiments com entre setmana i un 63% confessen que no repeteixen el restaurant per poder tastar coses noves. Per franges d’edat, la generació X i els mil·lennials són els segments que més surten a sopar els caps de setmana, motivats pel gust de menjar fora (43%), i com a tipus de menjar escullen el fast food. Els boomers, en canvi, són els que menys surten els dies festius i opten majoritàriament pels bars de tapes (57%), el fast food (56%) i els bars tradicionals (55%).

Valoració i noves tecnologies

La nota que han posat els catalans als establiments de restauració és un 7,3, “una molt bona nota”, tal com va dir Pere Chias, president del Gremi de Restauració de Barcelona, que va recordar que “molts consideren que estan per sobre de la mitjana de països europeus”. “Els clients cada cop hi entenen més, viatgen molt i comparen, així que exigeixen més”, va destacar. Per a Chias aquesta informació és fonamental per al sector, “per millorar i per innovar”, i va reconèixer que els mil·lennials eren una oportunitat. “Tot i que el seu poder adquisitiu no és gaire alt, són la generació del futur, ens hi hem d’adaptar”, va dir. “Ara ja hem vist que la clau és treballar amb més clients perquè el tiquet mitjà ha baixat els últims anys i per això hem d’atreure també la gent jove”.

Pel que fa a la importància d’internet, el 35% dels catalans busquen informació online, una xifra que puja fins a gairebé el 50% en el cas dels mil·lennials. Amb tot, un altre 50% assegura que segueixen recomanacions d’amics, familiars o coneguts a l’hora de triar. Les webs més utilitzades són TripAdvisor (51%), El Tenedor (44%), Google Maps (40%), Facebook (28%), Restaurantes.com (26%) i Instagram (18%).

Els pastissers preveuen un lleuger augment de la venda de mones

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre unes 700.000 mones de Pasqua artesanes, un 1% més que l’any passat, amb preus que oscil·laran entre els 20 i els 100 euros. Segons el president del gremi, Elies Miró, la previsió de vendes per a aquest any “és positiva”. Miró atribueix la previsió d’augment al fet que aquest any el Dilluns de Pasqua coincideix amb uns dies en què ja s’hauran ingressat les nòmines mensuals. El president del gremi pastisser recorda que les mones artesanes les elaboren amb cacau de qualitat, sense additius, ni oli de palma, ni greixos trans o colorants azoics, que segons explica sí que són presents en les mones industrials. Pel que fa als personatges de les mones, Coco -l’últim film de Disney- parteix com a gran favorita, seguida de prop per la sèrie de Star Wars, a més dels ja habituals jugadors del Barça i els cadells de La patrulla canina. El gremi ha proposat per a aquest any mones personalitzades amb la tècnica del chocotransfer, basada en la impressió amb tintes alimentàries, que permet traslladar a la xocolata la imatge que es vulgui.