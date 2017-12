Les agendes de paper, de gastronomia, en alça

Les agendes de paper van a l'alça, com assegura la gerent de Raima, papereria, Núria Raja, i, en concret, les especialitzades han trobat un forat al mercat davant de la potència de l'agenda digital, tan a l'abast.

En un món tan tecnològic com el d’avui, les agendes de paper, les de tota la vida, es resisteixen a entonar el cant del cigne. Entre romàntic i pràctic, l’acte d’anotar cites i compromisos sobre paper es reivindica davant l’allau d’opcions digitals. Però per què continuem comprant agendes de paper?

A la Universitat de Barcelona, el professor de pedagogia Enric Prats opina que l’agenda de paper és un dels últims reductes de l’escriptura a mà. “Després que les cartes i les postals de viatge hagin gairebé desaparegut, només queda en paper la lletra de les agendes i la de les llistes d’anar a comprar”, explica. En relació amb això, Prats recorda una anècdota viscuda l’estiu passat a Trieste (Itàlia). El professor va voler comprar postals de viatge per enviar-les a Catalunya, però, tal com rememora, li va costar moltíssim trobar-ne.

Entre els arguments que expliquen la supervivència de les agendes de paper, Prats argumenta que “les digitals inspiren poca confiança a l’hora de registrar fets i tasques importants”. De fet, amb les fotos digitals passa el mateix: “Les tenim al mòbil però les imprimim en paper i les reunim en un àlbum perquè pensem que d’aquesta manera no es perdran”, explica.

Agendes gastronòmiques

Els amants de l’alimentació saludable i els vins tenen al seu abast agendes especialitzades en les temàtiques que els apassionen. Per exemple, la periodista Núria Coll ha llançat, per segon any seguit, l’agenda Etselquemenges, que inclou recomanacions d’aliments de temporada i 12 menús, un per a cada mes.

Els menús estan elaborats a partir dels criteris i la filosofia d’Etselquemenges: amb aliments ecològics, amb les verdures que, per temporada, hem de prendre cada mes de l’any, amb una presència equilibrada de proteïna animal i vegetal, sense sucres ni cap refinat, amb cereals integrals, llegums, llavors, espècies, aliments probiòtics i altres superaliments.

Per una altra banda, Un dia, un vi. Agenda de vins catalans 2018 és la proposta de Patrícia de Golferichs per als que cada dia de l’any volen descobrir un nou vi català. De fet, la idea de l'original agenda va néixer arran d'un compte d'Instagramer que De Golferichs gestionava. Cada dia, hi recomanava un vi, i n'argumentava el perquè, a més de dir-ne el preu. L'èxit de la iniciativa digital va fer que Patrícia pensés a fer el salt en paper amb el nom original del compte, "Un dia, un vi".

Relligada amb tapes dures, de color vermell, i amb la típica i pràctica goma elàstica que ajuda a no perdre cap paper que es dipositi a l'interior, l'agenda es completa amb la recomanació de plats amb què maridar els vins i també les ocasions ideals per tastar-lo.

Per acabar, l’enyorat Emili Teixidor va deixar escrit en el llibre La lectura i la vida (Columna): “Una de les condicions per aconseguir la felicitat és que l’expressió no es quedi mai enrere de l’experiència”.

Les agendes de paper recullen amb la lletra l’expressió perquè no oblidem el que acabaran esdevenint experiències.