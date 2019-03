La Ruta del Bacallà més abrandada

Torna a Barcelona la Ruta del Bacallà, organitzada per la cervesa Inedit de Damm i el Gremi de Bacallaners de Catalunya, que aquest any passarà per 28 restaurants i 9 bacallaneries entre el 28 de març i el 14 d'abril.

Entre les novetats hi ha les tres opcions de menús per tastar el bacallà autèntic, Gadus Morhoua, maridat amb cervesa Inedit. Per començar, un menú gustació de cinc plats (cinc plats, postres i dues Inedit), per un preu entre els 40 i 50 €. Per continuar, un segon menú (primer i segon plats, postres i dues Inedit) per un preu de 25-35 €, que es podrà convertir en mig menú als migdies entre setmana (un plat amb bacallà, postres i una cervesa Inedit). I, per acabar, el platet (un platet de bacallà, més gran que la tradicional tapa, amb una Inedit) per 5 €.

Per la seva banda, les bacallaneries, com han fet també en les edicions anteriors, oferiran tastets de bacallà, que tindran lloc els dissabtes 30 de març i 6 i 13 d’abril, per un preu d'entre 1 i 2€, i acompanyats d’Inedit.

I entre les curiositats de la Ruta del Bacallà hi ha el nou Bacallaner Novell 2019, que es tracta del músic islandès estalbert a la ciutat comtal Halldór Már [vegeu-lo a la foto de dalt]. Per iniciar-s'hi, en l'acte de presentació de la Ruta que va tenir lloc a la Fàbrica Estrella Damm el bacallaner Ricard Perelló li va explicar com es cura el bacallà i el xef Sergi de Meià, del restaurant homònim, li va ensenyar a cuinar-ne dues receptes.