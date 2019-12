Quantes hores has de caminar per cremar les calories d’una pizza?

Les etiquetes dels aliments processats i empaquetats han d’indicar per llei quantes hores d’exercici cal fer després d’ingerir-los? Segons estudis de la Universitat de Loughborough sí. Asseguren que aquestes indicacions podrien fer abaixar fins a 200 calories diàries de mitjana en una persona, com ha publicat la BBC en l’article "Quatre hores caminant per rebaixar les calories d’una pizza".

Per a la nutricionista Martina Ferrer, la proposta és “ximple”, perquè l’etiquetatge podria portar a la conclusió que “podem menjar tots els aliments processats que vulguem, perquè després si fem exercici, ja estarà”. En canvi, “el que cal promoure és l’alimentació saludable combinada amb l’exercici”, fa ressaltar Ferrer.

Seguint aquest fil, el nutricionista David Gasol sosté que la iniciativa “no educa nutricionalment”, perquè és justificar que “si ho cremes tant se val el que mengem”, quan es tracta justament del contrari. Cal evitar els aliments processats o limitar-los a proporcions molt petites, com ha difós el govern del Canadà.

Per la seva banda, Sílvia de Lamo, professora del departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), troba que la proposta “és interessant”, perquè porta “els consumidors a ser conscients de l’energia que consumeixen”. I alhora sabrien distingir si el que mengen són nutrients que necessiten (greixos, proteïnes i carbohidrats) o no (com ara sucres).

També aplaudeix la idea la nutricionista Lídia Casademont, que pensa que “podria servir per pensar-s'ho dues vegades abans de menjar segons quina mena d’aliments”. Ara bé, també creu que la idea podria "banalitzar la diferència que hi ha entre els tipus de calories, perquè posa en el mateix nivell les calories d'un fruit sec, per exemple, i les del sucre blanc refinat de brioixeria". Dit amb altres paraules, "fa perdre de vista al consumidor la importància del menjar sa", diu Casademont.

A més, la institució independent anglesa The Royal Society for Public Health vol que l’etiquetatge amb l’exercici corresponent segons les calories dels aliments entri en vigor al Regne Unit tan aviat com sigui possible. “Els petits canvis poden tenir un gran efecte en el consum de calories”.

Sigui com sigui, la idea podria tenir un efecte dòmino en altres països en què els índexs d’obesitat alerten les autoritats sanitàries. A l’estat espanyol es creu que el 2030 el 80% dels homes i el 55% de les dones adults tindran sobrepès, segons un estudi publicat per la Revista Española de Cardiología encapçalat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i metges de l'Hospital del Mar.