L’Acadèmia Catalana de Gastronomia premia els talents del país

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició va fer l’acte d’entrega, dimecres al vespre, dels Premis Nacionals de Gastronomia en un sopar de gala en què també es van commemorar els 30 anys de vida de la institució. La celebració, que va tenir lloc a la Casa Llotja de Mar, va estar presidit per Meritxell Budó, consellera de Presidència de la Generalitat; Josep Pena, director dels Serveis Territorials d’Agricultura, i Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Els encarregats de dirigir l’esdeveniment van ser els periodistes Laura Rosel i Antoni Bassas, que van fer les pertinents presentacions durant el sopar, que enguany anava a càrrec del xef Joel Castanyer, Premi Nacional de Gastronomia de l’any passat i premiat amb una estrella Michelin per la seva tasca al capdavant del restaurant La Boscana, a Bellvís (Pla d’Urgell).

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia ha distingit enguany amb el Premi Nacional de Gastronomia Fina Puigdevall, xef i propietària del restaurant Les Cols, a Olot. L’ens vol distingir la seva contribució a la gastronomia catalana i el territori. Puigdevall és una cuinera autodidacta que va obrir el restaurant Les Cols el 1990. Les receptes de la seva mare, la tradició catalana i el producte local han estat els seus principals trets als fogons. Té dues estrelles Michelin des del 2010.

Rafa Zafra, xef del restaurant Estimar, va recollir el premi revelació ahir a la nit. El guardó reconeix la tasca d’aquest jove format a Sevilla i entrenat amb Ferran Adrià. Actualment, Zafra és al capdavant del seu propi restaurant, l’Estimar, un projecte familiar desenvolupat amb la seva dona, Anna Gotanegra.

Les altres distincions d’enguany han estat per a Joan Carles Ibáñez,del restaurant Lasarte, amb el premi cap de sala, i per a Cristina Jolonch i Pau Arenós, que han rebut el premi especial de l’Acadèmia per la seva reconeguda tasca en la divulgació de la gastronomia a La Vanguardia i El Periódico, respectivament.