'Vins & formatges', casats pel sommelier César Cánovas

El sommelier César Cánovas dirigirà el tast Vins & formatges a l’espai Wine is Social el pròxim 23 de gener a les 19 h. Amb un aforament limitat de 30 persones, i pensat per als subscriptors i lectors del diari ARA, l’objectiu del tast és entendre els motius que porten a casar dos aliments tan gurmets, que, per a l’ocasió, seran d’origen francès.

Les parelles del ball seran les següents:

Borgonya blanc + Chaource de Borgonya

Amb aroma de nous, cítrics i minerals, és el vi perfecte per tastar i combinar amb un formatge suau, lleugerament salat i cremós com el Chaource.

Le MD de Bourgeois + Crottin de Chavignol de la Vall del Loira

Exòtic i d’intensitat suau i atractiva, aquest vi ofereix una aroma fantàstica de fruites exòtiques ideal per combinar amb el formatge de cabra més exquisit de la regió del Centre-Vall del Loira.

Pinot Noir Remoissenet + Camembert de Normandia

De color vermell amb reflexos violetes, el vi Pinot Noir Remoissenet desprèn una aroma de maduixa que combina perfectament amb l’acidesa fina d’aquest formatge francès de llet de vaca.

Montez Saint-Joseph + Brie de Melun de Sena i Marne

Gustós, equilibrat i amb aroma de violetes i fruits vermells, aquest vi francès és la versió més elegant del syrah del Roine Nord, ideal per tastar amb un formatge intens i suau com el Brie.

Domaine de Montgilet Coteaux de l’Aubance + Rocafort d’Aveyron

Vi dolç amb un gust variat de fruites exòtiques i albercoc confitat, una genialitat que combina perfectament amb aquest rocafort intens i cremós.