Què faig amb la xocolata que m’ha sobrat de la mona de Pasqua?

La xocolata de la mona de Pasqua és una d’aquelles coses que dura a la nostra cuina dies, setmanes i fins i tot mesos i que a vegades fa que ens preguntem què en podem fer, a banda de menjar-ne bocins. Els pastissers expliquen que és un ingredient de primera qualitat per reaprofitar-lo amb mil i una preparacions dolces. Entre les receptes més senzilles, una xocolata desfeta. Entre les més laborioses però no complicades, les trufes. Amb l’ajuda de cuiners i amants de la xocolata, us n’hem seleccionat cinc.

1. Xocolata desfeta

El pastisser Eric Ortuño proposa preparar una xocolata desfeta amb els trossos de la figura. Per a quatre persones, es necessita mig litre de llet, quaranta grams de sucre (pot ser sucre morè), cent grams de midó de blat (tipus Maizena) i cent grams de xocolata (del tipus que es tingui de la mona). El primer pas per preparar-la serà barrejar en un bol la llet amb el sucre i el midó de blat. Un cop barrejat, es posen els ingredients en un cassó i s’escalfa fins que la barreja bulli. “Un cop comencen a bullir els ingredients, s’hi aboquen els trossos de xocolata”, diu Ortuño, que afegeix que la barreja s’ha d’anar barrejant amb unes varetes de cuina perquè tots els ingredients quedin ben amalgamats. I ja es podrà apagar el foc. Després s’hi pot afegir alguna espècie, com ara canyella o una de picant. “Prefereixo afegir les aromes al final de la xocolata desfeta, fora del foc, perquè si es fa al principi el resultat pot ser que agafi més protagonisme que la mateixa xocolata”, opina el pastisser.

2. ‘Coulant’

Una altra recepta que suggereix Eric Ortuño és fer un coulant. Per a quatre persones, els ingredients necessaris són tres ous, cent deu grams de sucre, cent grams de xocolata (de la que tinguem de la mona), noranta grams de mantega i trenta-cinc de farina (de rebosteria). El primer pas serà barrejar, amb l’ajut d’unes varetes de cuina, els ous amb el sucre. Caldrà reservar-los per barrejar a part la xocolata amb la mantega, desfent els dos ingredients junts al microones o bé al bany maria -és a dir, col·locant-los en una cassola petita i aquesta en una altra de més gran amb aigua bullent, que no entri dins del primer recipient sinó que desfaci els ingredients amb l’escalfor-. Un cop desfetes la mantega i la xocolata, s’afegeixen a la primera barreja, la dels ous amb el sucre, i es barregen bé tots els ingredients. Ara només faltarà afegir-hi la farina, tornar-ho a remenar i ja estarà a punt per omplir els motlles que es vulguin. “A mi, a casa, m’agrada fer servir gots de vidre transparents, d’aquells de cafè o de cafè amb llet de tota la vida, perquè el resultat, un cop cuit, és molt atractiu”, diu Ortuño. El cas és que amb la quantitat preparada es necessitaran 4 o 5 tasses de cafè amb llet (de 150 grams cadascuna aproximadament) i una cocció al forn, a 180º, de sis o nou minuts, segons el forn de què es disposi. “Sabrem que està llest perquè a dalt, a la superfície, s’haurà format com una crosta, però per dins serà semilíquid”, indica el pastisser.

3. ‘Fondue’

Per la seva banda, el xocolater Ramon Morató sosté que amb les restes de la xocolata de Pasqua una de les opcions més senzilles és fer una fondue. “En un cassó posem un quart de crema de llet i tres-cents grams de xocolata a trossos i remenem perquè es desfaci”, explica. Un cop desfeta, s’aboca en un bol i s’hi van sucant amb la forquilla trossos de fruita, de la que es tingui a casa.

4. Trufes gelades

Una altra de les receptes que suggereix Morató són les trufes gelades. Per fer-les es necessiten 500 g de crema de llet i 150 g de xocolata. “Escalfem la crema de llet en un cassó al foc i, un cop calenta, hi anem abocant els trossos de xocolata perquè s’hi vagi desfent i quedi una barreja ben llisa”, diu. Un cop feta la preparació ha de reposar una nit a la nevera. L’endemà, fora de la nevera, caldrà muntar la barreja amb una batedora elèctrica, “com si es tractés de nata muntada”. Un cop muntada, es col·loca dins d’una mànega de pastisseria i es van fent boles. “Si no teniu mànega de pastisseria també es poden anar formant les boles amb l’ajut de dues culleres, que donaran la forma a les trufes”, assenyala el xocolater Ramon Morató. Un cop fetes les boles, es deixen reposar damunt d’una plata de cacau en pols o d’encenalls de xocolata. I tot seguit caldrà congelar-les durant tres dies. A partir de llavors ja estaran a punt per menjar. “La recomanació és treure-les del congelador uns minuts abans de menjar-les”, indica Morató, que afegeix, per als que els agradi la vainilla o altres espècies, que es poden afegir a la crema de llet quan s’escalfa al cassó.

5. ‘Cake’ de xocolata

Per continuar, el xocolater Miquel Guarro proposa fer un cake de xocolata senzill. Per fer-lo, es necessiten vuitanta grams de mantega, cinquanta grams de xocolata de la mona, vuitanta grams de sucre en pols, vint grams de mel, dos-cents grams d’ous, dos-cents grams de farina, dos grams de sal i deu grams de llevat (tipus Royal). El primer pas per preparar-lo és preescalfar el forn a 160º. Després s’ha de fondre una mica la mantega perquè tingui una textura untuosa, perquè es pugui barrejar amb la xocolata de la mona, prèviament desfeta. “Amb unes varetes de mà, caldrà barrejar bé els dos ingredients”, diu el xocolater Miquel Guarro. Els següents passos són afegir-hi el sucre i la mel, i continuar-ho remenant bé. A continuació tocarà afegir-hi els ous, que han d’estar a temperatura ambient. “Els ous s’hi aboquen a poc a poc mentre anem treballant enèrgicament la barreja amb les varetes perquè no es talli”, diu el xocolater, que afegeix que “si s’arriba a tallar en algun moment podem escalfar lleugerament la barreja i treballar-la amb força fins que torni a lligar”. Per acabar, faltarà afegir-hi la farina -prèviament passada per un colador-, la sal i el llevat, i remenar de nou tots els ingredients. Ara ja estarà tot preparat per posar-ho en un motllo, que es pot haver preparat prèviament amb paper de forn o amb una capa fina de mantega i farina. “S’haurà de coure al forn entre trenta i quaranta minuts a 170º”, conclou el xocolater.

CONSELLS DE CONSERVACIÓ

Malgrat que és el més habitual, la xocolata no s’ha de conservar a la nevera. “La humitat que hi ha a l’interior provoca que el sucre de la xocolata es desfaci, cristal·litzi, i, per tant, la textura es converteixi en farinosa, desagradable”, explica el pastisser Eric Ortuño de L’Atelier de Barcelona. Per això, l’ideal és conservar-la a temperatura ambient, entre els 16º i els 18º. “També ha d’estar tancada en un embolcall o un recipient tancat, perquè l’aroma de la xocolata és volàtil” i, per tant, de l’altra manera va perdent qualitat, diu el pastisser. Tant el pastisser de L’Atelier com el xocolater Ramon Morató coincideixen que el temps màxim de conservació de la xocolata, un cop oberta i encetada, és d’un mes. “La xocolata de la mona de Pasqua, com a màxim dels màxims, a finals de juliol ja hauria d’estar tota menjada”, recomana Morató. Per acabar, pel que fa als pastissos, l’ideal és congelar-los tallats a porcions individuals perquè es puguin anar consumint quan es vulgui al llarg de l’any.