El mite de les cues de pansa i la memòria

Menjar panses millora la memòria. També menjar fruita seca en general, ingerida juntament amb altres aliments de l’estil de vida de la dieta mediterrània. Així doncs, les verdures de fulla verda, les hortalisses, les mongetes, els cereals integrals i l’oli d’oliva són els aliats contra l’Alzheimer i la demència, segons el Centre Mèdic de la Universitat Rush i estudis del Journal of the American Medical Association, de què es fa ressò el llibre La alimentación que cuida tu memoria. Consejos y recetas para cuidar tu memoria y agilidad mental (Amat Editorial).

Pel que fa a les proteïnes animals, el peix i el pollastre són recomanables un cop a la setmana, perquè els nutrients “que ajuden el cervell que contenen el peix i el pollastre es troben també en les fonts vegetals”. Per exemple, diuen les autores, “els omega-3 que conté el peix es troba en el lli, les llavors de xia, les nous i les algues marines”.

En canvi, per tenir una bona memòria, i durant anys, “és recomanable evitar la carn vermella, la mantega, el formatge, la brioxeria i els fregits”. I en la llista d’aliments poc recomanables per conservar la memòria també hi ha el sucre i els edulcorants, com l’aspartam. “Poden actuar com a toxines, causar una inflamació crònica i alterar l’equilibri hormonal”, diuen les autores del volum. Malgrat això, el gust dolç, que al cervell li agrada, es pot trobar en moltes altres alternatives, com la mel (sense refinar), el sucre de coco i la fruita mateix.

Per tenir més clar quins són els aliments més recomanables, les autores del llibre fan una classificació de set grups d’aliments.

1. Cols i verdures crucíferes

Una de les que més destaquen és el bròcoli, perquè és ric en calci, vitamina C, vitamines B, ferro, fibra i vitamina K. “Aquests nutrients protegeixen contra els radicals lliures, afavoreixen la circulació sanguínia i eliminen metalls pesants que poden danyar el cervell”.

2. Verdures de fulla verda

Els espinacs, les fulles de mostassa, l’enciam i l’enciam romà són aliments rics en àcid fòlic. “Els espinacs poden prevenir o retardar la demència, a més de frenar els efectes de l’envelliment sobre el cervell”.

3. Llavors i fruita seca

“Les llavors i la fruita seca contenen elevats nivells d’àcids grassos omega-3 que poden prevenir la malaltia d’Alzheimer i la demència”. Altres avantatges de consumir-ne és la millora de l’aprenentatge i ajudar a combatre els trastorns mentals com la depressió i els trastorns de l’estat d’ànim.

De fet, les mateixes propietats que aporta el peix es poden aconseguir a través de la fruita seca, el lli i les llavors de xia.

4. Fruita

“Els tomàquets i els cogombres són uns aliments excel·lents per al cervell”. El primer perquè conté licopè, “un antioxidant que combat la demència i alhora pot millorar l’equilibri psíquic”. El segon perquè aporta flavonol i fisetina, antiinflamatoris, que tenen un paper molt important en la memòria progressiva i el deteriorament cognitiu.

I d’entre totes les fruites, la que més destaca és el raïm, pel resveratrol que conté, un “poderós antioxidant que contribueix a prevenir la demència”.

5. Mongetes, llegums i cereals integrals

Tots tres aliments tenen mil i una propietats nutricionals bones per a l’organisme, com l’àcid fòlic, que va bé per a la funció cerebral.

6. Oli d’oliva verge extra

L’oli d’oliva verge extra “conté un compost fenòlic natural anomenat oleocantal que posseeix propietats antioxidants i antiinflamatòries”. Va bé per al fetge, i és utilitzat com un carbohidrat”.

7. Espècies

“La cúrcuma és una substància química vegetal que es troba a la planta del mateix nom. Inhibeix una neurotoxina que ha estat vinculada a trastorns neurodegeneratius”, comenten les autores.

Juntament amb la cúrcuma, altres espècies recomanables són el pebre negre, que conté piperina, “que s’ha comprovat que ajuda a controlar el flux de calci al cervell”.

I també l’all, que ajuda a diluir la sang i, per tant, augmenta el flux sanguini a través del cos, inclòs el cervell. També “ajuda a combatre els danys causats pels radicals lliures al cervell, la qual cosa està associada amb malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer”.

I fins i tot el romaní, l’aroma de romaní, que “s’ha demostrat que és capaç de millorar la memòria i les funcions cognitives”. “També millora el flux sanguini cerebral i l’estat d’ànim”.