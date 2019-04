M'he d'amoïnar per la contaminació de les maduixes?

Les maduixes són l'aliment més contaminat juntament amb els espinacs i la col 'kale', segons ha fet saber el Grup d'Estudi Mediambiental nord-americà, que ha publicat una llista dels 12 aliments més contaminats.

L'estudi recull els resultats de les proves que regularment fa el departament d'Agricultura dels EUA i també el departament de Salut sobre residus d'herbicides. "Aquest any les proves van indicar que més del 92% de les mostres dels aliments cultivats convencionalment tenien com a mínim dos residus d'herbicides, i n'hi havia que en conservaven fins a 18", com indica el diari 'Time'.

A la Universitat Politècnica de València (UPV), la catedràtica Maria Dolores Raigón sosté que el motiu que explica les dades és perquè les maduixes són fruites delicades, que es venen al mercat perfectes, per això "es fan servir molts insecticides i també fungicides perquè la fruita no es podreixi". A més, com que la polpa està directament en contacte amb les substàncies aplicades, l'hi mantenen.

Respecte de la col 'kale', la tercera més contaminada, i molt popular des de fa uns anys, Raigón opina que el motiu es deu "a la fulla oberta, que està molt exposada als atacs dels insectes".

La catedràtica remarca que l'estudi està fet a partir d'aliments cultivats de manera convencional, un fet que no passa si s'opta per les maduixes, els espinacs i la col 'kale' ecològics.

Segons dades que exposa la catedràtica, "fins i tot les substàncies antioxidants estan en concentracions superiors en les maduixes, un 26% més; en les mores, un 40% més; en les pomes, un 15% més, i en els pebrots, un 17% més, per posar-ne uns exemples".

Per acabar, el nutricionista Marc Vergés afirma que "les maduixes requereixen molt control per evitar-hi les plagues, perquè són molt propenses als fongs i a tota mena de pugons i insectes que se les mengen". Per la seva banda, la col 'kale' "també és estimada pels larvacis, caragols i fongs, i per això se les ruixa amb molts productes fitoquímics, que s'hi acaben acumulant". Malgrat això, continua explicant Vergés, "hi ha nous sistemes amb aires calents, que eviten aquestes exposicions nocives de químics, i que s'estan practicant als Països Baixos o Holanda amb molts bons resultats", conclou Vergés.