Els fils dels plàtans i altres aliments que no has de llençar

Els fils del plàtan contenen fibra, asseguren la metge i nutricionista Maria Josep Martínez-Obiols i la nutricionista Martina Ferrer. Així que arrencar-los del plàtan abans de menjar-lo és llençar nutrients bons. De fet, segons Nerea Rodríguez, nutricionista de l'Hotel Barceló Portinatx, "els fils dels plàtans tenen més quantitat de fibra que tot el plàtan sencer, a més de ser rics en vitamina B6, calci, potassi i magnesi".

Seguint aquest fil, la nutricionista Martina Ferrer assegura que les pells dels plàtans, ben netes i d’origen ecològic, es podrien fer servir per a batuts. “Certament la pell del plàtan, amb fibra i triptòfan, és més interessant de menjar-la, però deu ser molt dolenta de gust”, afirma Martínez-Obiols, que afegeix que no l’ha tastada mai.

Ara bé, sense anar a l’extrem de la pell del plàtan, sí que hi ha parts de fruites i verdures de bon gust que a la cuina són de bon aprofitar. “Malbaratem molta verdura”, assegura el nutricionista David Gasol, opinió que comparteixen Ferrer i Martínez-Obiols.

“A la part verda dels porros hi ha més clorofil·la i, per tant, més ferro, i, per continuar, a les arrels, els filets blancs, hi ha minerals”, diu Gasol. A la cuina, un i altre es poden fer en tempura o fregits com a xips.

“També pelem en excés algunes verdures i llegums, com ara les mongetes verdes, que només cal treure’n la part de dalt, però no la de la cua”, diu Gasol.

Sobre la clorofil·la, la nutricionista Martina Ferrer diu que també és present a les primeres fulles de cols, carxofes, enciams, escaroles, fulles de pastanaga. “Una manera de reaprofitar-les a la cuina és fer-ne brous, per exemple”, diu Ferrer. “Però també es poden fer batuts amb les fulles verdes de les pastanagues i les de la remolataxa”, comenta. I encara sobre les fulles de les pastanagues es poden fer truites o fer-les servir per preparar pesto per substituir l’alfàbrega.

Amb totes les fulles verdes esmentades també “es pot fer un saltejat” en una paella o en un wok, i pot ser un guarniment per a un plat, diu la nutricionista Ferrer.

Nutricionalment, les primeres fulles verdes de verdures i hortalisses són tan interessants perquè són les que han rebut més hores de Sol, i per això tenen un grau elevat de minerals i clorofil·la.

Per acabar, altres trucs per reaprofitar-ho tot a la cuina és assecar les pells de les mandarines i les taronges, amb què es poden fer infusions.

