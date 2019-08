M'he d'amoïnar pels 100 milions de microorganismes que té una poma?

Les pomes contenen al voltant de 100 milions de microorganismes, distribuïts entre la pell, la polpa, les llavors internes i la tija, i són bons per construir una microbiota diversa i sana, segons l’estudi publicat recentment a la revista ‘Frontiers in Microbiology’. La investigació l’ha dirigit Gabriela Berg, de l’Institut de Biotecnologia Mediambental de la Universitat de Tecnologia de Graz (Àustria).

Entre les pomes de conreu convencional i ecològica, la diferència que assenyala l’estudi és en la gran varietat de microorganismes que contenant les orgàniques, fet que els investigadors valoren molt positivament, perquè una microbiota més diversa està lligada amb millor salut.

Per als científics de la Universitat de Graz els resultats són útils per entendre millor com es construeix la microbiota humana, que es construeix amb els aliments que mengem, entre els quals les fruites i les verdures són els més recomanables.

La microbiota (o la flora intestinal) s’acostuma a comparar amb un bosc espès, format per mil i un arbres diferents. Altres definicions han assenyalat que “la microbiota és tota la comunitat d’organismes microscopis que viuen al nostre intestí”, com explica Margarida Mas en el llibre “Las maravillas de la flora” (Amat Editorial).

Segons la nutricionista Martina Ferrer, “som més que el que mengem, perquè en realitat som el que absorbim del que digerim”. Per això, menjar pomes, amb l’estudi a la mà, és un dels aliments dels quals no cal prescindir.

A l’hora de menjar-la, la nutricionista recomana cuinar-la al forn o en compota, perquè “la seva fibra, soluble, que aprofita bé la nostra microbiota intestinal”, conclou la nutricionista.

A Catalunya, la poma de Girona compta amb una Indicació Geogràfica Protegida (IGP)