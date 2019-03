"No és cert que l'esmorzar sigui l'àpat més important del dia"

La nutricionista Raquel Bernácer acaba de publicar el llibre 'Aprende a desayunar. Recetas saludables para empezar el día con energía' (Amat editorial)

Per què creus que hem d’aprendre a esmorzar?

Perquè no en sabem. Estem esmorzant molt malament perquè no considerem l’esmorzar un àpat, igual que ho són el dinar i el sopar. Per continuar, perquè pensem que cada dia hem d’esmorzar el mateix, cosa que és un error. Si no mengem el mateix per dinar ni per sopar, em pregunto per què creiem que ho hem de fer per esmorzar. I per reblar el clau pensem que un esmorzar saludable ha de ser un suc verd.

No són saludables els sucs verds?

Poden ser-ho de tant en tant, però no diàriament, perquè no sacien, perquè la batedora ha fet la feina que havien de fer les teves dents, i perquè són àcids, i per tant erosionen l’esmalt dental i afavoreixen les càries. Ho repeteixo, per prendre’n un cada quatre o cinc dies no passa res, però no diàriament, ni tampoc ho recomano com a opció de dejuni, com sé que s’ha difós, que s’ha recomanat passar una setmana només bevent-ne. Fer aquesta opció suposa un risc per a la salut, perquè, a més dels riscos que acabo d’esmentar, també estaríem fent una dieta deficient.

Què hem de menjar per esmorzar?

El que vulguem. Una amanida verda ben completa, un hummus amb bastonets de pastanaga o unes torrades amb ous cuits són un esmorzar perfecte. Esclar, em diran que als matins no hi ha temps per preparar tot això, perquè els matins són estressants, perquè no hi ha manera de conciliar i perquè a més molts tenim una bona estona fins que arribem a la feina. Llavors, just per tot això, cal organització i planificació. Primer, podem deixar-ho preparat la nit anterior per menjar-ho just quan ens llevem o bé podem deixar-ho també a punt la nit anterior per emportar-nos-ho a la feina i menjar-ho a mig matí. Si no fem la reflexió de com són els nostres matins per preparar-ho prèviament, la indústria alimentària hi troba un forat fàcilment amb les mil i una opcions que ofereixen de productes envasats que en dos segons, tot just obrir-los, te’ls pots menjar.

La tríada de cereals, fruita i lactis no conforma un esmorzar saludable?

Per començar, el terme 'saludable' és complex, perquè un iogurt, malgrat que és un producte processat, pot ser saludable. Per continuar, aquesta tríada la va difondre la indústria, que ens la va vendre per col·locar-nos els pots de cereals ensucrats. Però la fruita sí que està bé, sempre que sigui fruita de veritat, no per beure’n un suc. De fruita cal menjar-ne a totes les hores, l’important és menjar-ne. I sobre aquesta tríada he de dir que ha calat tant que ha convertit els esmorzars en àpats summament avorrits. Hi ha tantes opcions per esmorzar cada dia de forma variada i divertida, que no acabaríem mai de proposar-ne idees.

D’idees n’hi ha moltes però hi ha una part de la població, adulta i infantil, que no li entra res als matins.

No passa res si estan bé durant el matí sense menjar res. Entenc que són persones que salten directament al dinar, perquè al matí rendeixen bé i no noten gana. El cas és que no és cert que l’esmorzar sigui el menjar més important del dia, sinó que el més important és trencar el dejuni nocturn, quan passem hores sense menjar res. Si no donem nutrients al cos, ens morim. Per tant, fer-ho tan bon punt ens llevem o unes hores més tard no passa res, perquè en nutrició l’essencial és el còmput diari i fins i tot el còmput setmanal.

5 consells per menjar de manera saludable

Segons la nutricionista, que ho escriu al llibre 'Aprende a desayunar. Recetas saludables para empezar el día con energía' (Amat editorial):

1.

L'esmorzar comença la nit anterior. Sopar aviat i de manera lleugera, a més d'anar-se'n al llit aviat i dormir 7 o 8 hores, afavoreix el descans nocturn i que l'endemà ens llevem amb prou temps per esmorzar. Si, a més, et deixes part de les rutines organitzades la nit anterior, com la roba que et posaràs, guanyaràs molt de temps per dedicar-lo a un bon esmorzar.

2.

Planifica't. Si vols allargar uns minuts més al coixí, pots deixar part de l'esmorzar fet la nit anterior.

3.

Menja l'esmorzar quan tinguis gana. No s'ha de fer obligatòriament quan ens llevem. Recorda que una de les funcions de l'esmorzar és trencar el dejuni nocturn i alhora proveir l'organisme de nutrients essencials i energia per començar el dia.

4.

Per als amants del bon pa i les torrades, congeleu el vostre pa preferit tallat a llesques dins d'una bossa de paper. Us farà guanyar temps i diners. Congeleu-ho de manera que pugueu separar-les fàcilment amb un ganivet i descongeleu-les a la torradora. Mentre es torren, aprofiteu el temps per preparar cafè, trossejar fruita o preparar els ingredients amb què us menjareu la torrada.

5.

Com més sucre tingui l'esmorzar, més fàcil i ràpid serà de digerir-lo, fet que et provocarà gana abans. Si hi afegeixes fruita i verdures o tries grans integrals, fruites seques o fins i tot llegums en forma de patés, estaràs contribuint a l'augment de fibra de l'esmorzar, fet que ajudarà a controlar la gana durant el matí.