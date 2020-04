Com es fa el pa de Sant Jordi? Recepta del pastisser Eric Ortuño

El pastisser Eric Ortuño, de L'Atelier de Barcelona, revela els passos per cuinar a casa el pa de Sant Jordi.

Pa de Sant Jordi

Per elaborar una massa mare ràpida

200 g farina

100 g aigua mineral

10 g llevat fresc

Aboqueu la farina, l'aigua mineral i el llevat fresc en un bol. Amasseu-los perquè quedi ben pastat en forma de bola i deixeu-la fermentar, tapada, durant dues hores a temperatura ambient. Notareu que la massa mare està preparada perquè haurà doblat el volum.

Un cop fermentada, dividiu-la en tres porcions.

Per al pa de formatge

100 g massa mare

200 g farina

100 g aigua

5 g llevat fresc

4 g sal

50 g formatge DO Maó ratllat

Aboqueu tots els ingredients en un bol. Amasseu-los durant deu minuts. Tot seguit, deixeu reposar la massa resultant mentre prepareu la següent massa. Deixeu-la coberta amb un paper de plàstic transparent.

Per al pa de sobrassada

100 g massa mare

200 g farina

100 g aigua

5 g llevat fresc

4 g sal

50 g sobrassada

Aboqueu tots els ingredients en un bol i amasseu-los durant deu minuts. Tot seguit, deixeu reposar la massa mentre prepareu la massa següent. Deixeu-la reposar tapada amb un paper de plàstic transparent.

Per al pa de nous

100 g massa mare

150 g farina

50 g farina integral

150 g aigua

5 g llevat fresc

4 g sal

50 g nous picades a trossos petits

Amasseu tots els ingredients junts durant uns deu minuts. Tot seguit, deixeu reposar la massa resultant al bol, tapat amb paper de plàstic transparent.

Últims passos

Estireu la massa de formatge i la massa de sobrassada per separat.

Després ajunteu-les i talleu-les a quatre trossos. Ajunteu-los perquè quedin ben enganxats.

A continuació, estireu la massa de pa de nous de manera que quedi com un bastó allargat. Després, amb un pinzell de cuina, humitegeu les quatre bandes de la massa de formatge i de sobrassada.

Ara ja podreu embolicar la massa de formatge i de sobrassada amb el bastó de massa de pa de nous.

Col·loqueu el resultat en una safata, amb paper sulfurat, per anar al forn. També va bé un motlle. El forn no l'encendreu ara, perquè la massa hi ha de fermentar durant una hora i trenta minuts o fins que comproveu que ha doblat el volum. Per aconseguir un bon fermentat dins del forn sense temperatura, cobriu la massa.

Passada l'hora i mitja, ja podreu fornejar el pa a 200 ºC durant 20 minuts.