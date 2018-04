Truita al buit farcida de pebrots i carbassó

Eva Olivares és l'autora del canal de YouTube 'Evacuinera', en què prepara receptes fàcils i ràpides, aptes tant per als aficionats a la cuina com per als que volen iniciar-s'hi.

Per a 1 persona

Ingredients:

2 ous

¼ pebrot groc (20 grams aprox.)

¼ pebrot vermell (20 grams aprox.)

¼ pebrot verd (20 grams aprox.)

¼ carbassó

Enciam

Sal



Estris:

1 bossa de cocció



Bateu dos ous en un bol, poseu-hi sal i reserveu-los.



Talleu a daus petits els tres tipus de pebrots i el carbassó.



Ara serà el moment d’abocar els ous batuts a la bossa de cocció. Tot seguit, poseu-hi els pebrots i el carbassó tallats.



Tanqueu la bossa hermèticament i col·loqueu-la dins una olla amb aigua bullent.



Compteu 10 minuts perquè es cogui la truita farcida de verdures.



En un plat pla, poseu-hi a una banda fulles d'enciam de colors diferents, i a l'altra la truita farcida. Bon profit!



Nota: Un dels avantatges d'aquest sistema de cocció és que es poden posar tantes bosses de cocció a l'olla com hi càpiguen. Per tant, es poden fer de cop tres o quatre truites i no una per una, com és habitual.

