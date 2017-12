Trinxat d’espigalls i allioli vegà

El restaurant Rasoterra, que va obrir les portes el

2013 com a establiment vegetarià, s’ha convertit en

una de les fites de la cuina de proximitat i del

producte de temporada. Aquest mes de desembre

acaba d’estrenar el menú de degustació d’hivern,

compost per cinc plats i dues postres.

Per a dues persones

100 g d’espigalls

200 g de patates

10 g de kimchi (bo i comprat)

Oli d’oliva extra verge

Sal

30 g de farina d’arròs (ecològica)

Flors de sàlvia

Per a l’allioli vegà

75 g d’oli d’oliva suau

30 g de llet de soja

1 pessic de sal

Mig gra d’all

Comenceu arrencant les branques dels espigalls, una per una, i després talleu-ne la flor a

trossos petits. Rebutgeu la tija final. Salteu-ho a la paella amb un raig d’oli i sal.

Peleu dues patates un cop les hàgiu bullit. Talleu-les a trossos.

Després agafeu els trossos de patata i passeu-los per un passapuré. Barregeu-ho tot junt, que quedi ben amalgamat, i aboqueu-hi també el kimchi. Després feu-ne boles, de forma rodona, que facin un pes aproximat de 150 g.

Passeu-hi per sobre farina d’arròs, per totes dues bandes. La farina aportarà un toc

cruixent al trinxat.

I ja estarà llest per portar-lo a la planxa, al foc, perquè hi feu volta i volta.

Bon profit!

Per fer l’allioli vegà:

En un got de batedora, poseu-hi el mig gra d’all, la llet de soja, la sal i, per últim, l’oli

d’oliva suau. Bateu-ho tot amb la batedora fins que us quedi una salsa homogènia.