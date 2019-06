Fabiola Lairet és la cuinera dels restaurants de Barcelona de cuina japonesa Robata, Monster Sushi Restaurant i també del nou establiment de menjar per emportar Monster Sushi Delivery, on prepara tots els plats de la carta dels restaurants per menjar a casa, i on hem gravat les receptes que us proposem per cuinar a casa.

Per a 8 persones

2 trossos alga kombu (10 cm x 10 cm)

16 g d’escates de bonítol

170 g de miso blanc

20 ml de mirin

20 ml de salsa de soja baixa en sal

Per al guarniment

1 branca de ceba tendra japonesa

100 g de tofu

10 g de bolets 'shimeji'

10 grams d'alga nori deshidratada

Preparació

Col·loqueu l’alga kombu dins d’una olla amb aigua mineral i poseu-ho a foc mitjà, perquè s’hi infusioni. Quan l’aigua comenci a arrencar el bull, retireu la cassola del foc i tireu-hi les escates de bonítol. Deixeu-les-hi infusionar, juntament amb l’alga kombu, durant 8 minuts.

Mentrestant, en un colador amb forat ample, poseu-hi el miso i aboqueu-hi una part de l’aigua infusionada amb l’alga kombu i les escates de bonítol. Aixafeu la pasta amb l’ajuda d’una varetes de cuina, i torneu a tirar-hi la resta de l’aigua infusionada. És important que el colador tingui el forat ample, perquè ha de permetre que el miso aixafat vagi caient colat. La resta d’ingredients, alga kombu i escates de bonítol, retireu-los.

Quan l’hàgiu colat tot, aboqueu-hi la salsa de soja i després el mirin. Reserveu-ho.

Per al guarniment

Traieu les arrels de les cebes japoneses i esmicoleu les cebes a rodanxes primes.

Continueu tallant a quadrats el tofu. Prepareu també uns quants bolets 'shimeji' i l’alga nori.

Muntatge del plat

Amb l’ajuda d’un cullerot, ompliu un bol amb la sopa de miso. Guarniu-ho amb els ingredients que acabeu de preparar.

Nota: És recomanable que la sopa de miso es faci i es prengui el mateix dia, per aprofitar-ne al màxim els nutrients.



Bon profit!