Rossinyols a la planxa amb parmentier de regalèssia

El restaurant Rasoterra, que va obrir les portes el 2013 com a establiment vegetarià, s'ha convertit en una de les fites de la cuina de proximitat i del producte de temporada. Aquest mes de desembre acaba d'estrenar el menú de degustació d'hivern, compost per cinc plats i dues postres.



Ingredients per a dues persones



200 g de rossinyols

4 fulles de col Lacinato (la podeu substituir per col kale)

100 g de patates

40 g de ceba blanca

Mitja branca de regalèssia

Flors de sàlvia

1 raig de vi blanc

1 raig de brandi

Oli d’oliva

Sal

Traieu el nervi a la col Lacinato (Brassica oleracea Lacinato). Després mulleu-vos les mans amb oli d’oliva i passeu-les per les fulles de col, com si els féssiu un massatge.

Després passeu-les al forn a 130º durant 10 minuts.

Peleu les patates i deixeu-les dins d’un bol d’aigua freda, perquè no s’oxidin.

Talleu les cebes i caramel·litzeu-les a la paella amb un raig d’oli d’oliva. S’hi han d’estar ben bé una hora, i hi haureu d’anar tirant una mica d’aigua perquè no s’enganxin.



Passada l’hora, tireu-hi un raig de brandi i un altre de vi blanc. Tot seguit poseu-hi les patates, que agafaran el color d’aquests ingredients. Després aboqueu-hi aigua fins a cobrir tots els ingredients. Tot seguit tireu-hi la branca de regalèssia. Ha de coure tot una mitja hora o fins que comproveu que la patata està

tova.

Tot seguit bateu-ho tot amb la batedora, però abans traieu una mica d’aigua perquè no quedi molt aigualit el resultat. Un cop batut poseu-ho dins d’una mànega pastissera. Mentrestant salteu els rossinyols a la paella amb un raig d’oli d’oliva i un pessic de sal.

Prèviament haureu netejat els rossinyols amb un paper de cuina.

A l’hora d’emplatar, primer feu una base del Parmentier. Després poseu-hi a sobre els rossinyols i les flors de sàlvia, i tritureu amb les mans una de les dues fulles de col. L’altra fulla poseu-la al capdamunt dels rossinyols.

Bon profit!