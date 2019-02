Pastís de mascarpone i maduixes

El restaurant El Dinou, de Vilanova i la Geltrú, està dirigit per la cuinera Núria Lucas, que aposta per la cuina de temporada, de proximitat i ecològica.

Per a 6 persones

250 g de mascarpone

½ kg de maduixots

Per a la galeta 'sableé'

2 fulles de gelatina

110 g de farina blanca

55 g de mantega

25 g de sucre morè

Per muntar la nata

200 g de nata líquida

30 g de sucre blanc

Preparació

Hidrateu les fulles de gelatina en un bol amb aigua freda. Reserveu-les.

A part, en un altre bol, poseu la farina i la mantega i barregeu-les. Després afegiu-hi el sucre morè, que traurà la humitat de la mantega i la traslladarà a la farina. És a dir, el sucre fa la funció de deshidratant de la mantega. Tot seguit, col·loqueu la barreja estesa en un motlle rodó (de 18 cm) i fiqueu-la al forn durant 10 minuts a 200 ºC. El resultat que n’obtindreu serà una galeta sableé. Reserveu-la fora del forn quan la tingueu cuita.

Poseu la nata i el sucre en un altre bol, i munteu-ho amb l’ajut d’una batedora elèctrica. Reserveu-la.

Un cop hidratades les fulles de gelatina, poseu-les en un bol per introduir-les al microones perquè s’hi desfacin durant mig minut. Reserveu-les.

Ara tocarà posar el mascarpone en un bol, i afegir-hi la gelatina desfeta. Barregeu-ho bé. Tot seguit fiqueu-ho dins del bol on teniu la nata muntada. Remeneu-ho bé amb l’ajut d’unes varetes de cuina i d’una llengua de pastisseria. Heu d’aconseguir que sigui una barreja homogènia i llisa, sense grumolls.

Un cop aconseguit, agafeu el motlle rodó on tindreu la galeta 'sableé' cuita i freda, i col·loqueu-hi a sobre la barreja que haureu acabat de fer. Repartiu-ho ben bé per tots els costats. Tot seguit fiqueu-ho a la nevera durant quatre hores. Passat aquest temps, desemmotlleu-ho i col·loqueu-ho en un plat rodó.

Ara hi faltarà el toc final: poseu-hi per sobre les maduixes. Podeu col·locar-les senceres o tallades per la meitat. Si les talleu per la meitat, aneu-les posant per sobre començant per fora i aneu fent capes cap al centre. Ha de quedar com si fos una flor oberta de maduixots.



Bon profit!