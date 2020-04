Fonoll, la delícia anisada de la primavera

Si en féssim una descripció a la vista, hauríem de dir que és un bulb ovalat, amb tiges amples i robustes, de color verd clar, i amb unes fulles petites primes, gairebé sedoses, d’un verd més fort que el de les tiges. Si el comparéssim a les altres hortalisses amb què s’engloba en botànica, diríem que és singular. S’assembla molt poc o gairebé gens a l’api, la pastanaga o el julivert, tot i que estan tots junts (amb d’altres) a la família de les umbel·líferes o apiàcies. I en cuina és una hortalissa molt apreciada per la versatilitat i el contrast de sabors.

La cuinera Ariadna Julian, del restaurant Monvínic de Barcelona, afirma, entusiasta, que li encanta menjar i cuinar el fonoll. “Em permet coure’l de mil i una maneres diferents, i alhora m’atreu el gust que té, perquè un toc singular com poques altres hortalisses”, afirma, i afegeix que “no és cítric malgrat que hi pot fer pensar”.

Entre les diverses recomanacions de la xef per menjar-se’l, hi ha la més senzilla: cru. “Tallat laminat, i ben net, el podem posar en amanides juntament amb les fulles d’enciams i altres hortalisses que hi vulguem afegir”, diu. Una altra amanida, amb el fonoll laminat cru, és de quinoa i fruits secs [vegeu la recepta aquí al costat]. Tant en un cas com en l’altre, l’aportació del fonoll serà de gust i de textura, perquè el seu toc cruixent és un dels més singulars.

Julian també proposa pelar el fonoll i laminar-lo per menjar-se’l com un petit aperitiu, que pot servir per anar menjant entre hores (per anar picant) o fins i tot per sucar amb aperitius, com guacamoles o hummus.

Una altra preparació és en crema, bullit amb aigua mineral, juntament amb ceba, uns grans d’all i una mica de farigola. El toc final, un cop ja està cuit amb els altres ingredients, és afegir-hi una poma crua i batre-ho amb una batedora elèctrica perquè quedi ben fi. “El resultat és una crema deliciosa”, comenta la cuinera del restaurant Monvínic.

Julian també recomana la cocció a la planxa i al forn, ja que ressalten el gust del fonoll. “Hi podem afegir espècies, com ara curri, cúrcuma i gingebre ratllat si les coem d’aquesta manera”, diu la cuinera, que comenta que a la carta del Monvínic un dels plats amb fonoll cru era amb hummus de cigrons, sípia tallada en tallarines i saltada, amb una vinagreta de grills de taronja i unes migas amb botifarra negra del perol. “Aquest plat el proposàvem com si fos una amanida perquè la sípia era tèbia i el fonoll i els grills de taronja eren crus”.

AMANIDA DE FONOLL, FAVES I QUINOA

De la cuinera Ariadna Julian, del restaurant Monvínic de Barcelona

Per a 4 persones

3 bulbs de fonoll (sense els extrems, tallats en rodanxes fines)

1 cullerada de sucre

3 cullerades de vinagre de soja

150 g de quinoa

300 g de faves (escaldades i pelades)

1 ½ culleradeta de comí molt

25 g de menta picada

25 g de coriandre picat

25 g d’anet

40 g de panses

3 llimes

1 xili verd (sense llavors)

75 ml d’oli d’oliva

Sal i pebre negre

Elaboració