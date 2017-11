Crema de pollastre amb mandonguilles i rossinyols

El restaurant Manairó, amb el cuiner Jordi Herrera i el cap de cuina Roger Viñas al capdavant, aposten per una cuina de temporada i amb gran protagonisme de la carn.





Per a dues persones:

80 g de ceba

40 g de pastanaga

40 g de porro

1 cuixa de pollastre

90 g de rossinyols

1 fulla de llorer

50 cl de crema de llet

150 cl d’aigua mineral

Sal i pebre

Daus de mantega

Talleu la ceba, la pastanaga i el porro a rodanxes petites.

Talleu a trossos la cuixa de pollastre. Tot seguit, aboqueu-ho tot en una cassola junt amb la mantega, una fulla de llorer i un polsim de sal i pebre. Porteu-ho al foc perquè s'hi cogui 30 segons i després aboqueu-hi aigua, perquè bulli tot junt durant 45 minuts.

Mentrestant, netegeu els rossinyols amb un drap humit, un per un. Després peleu-ne la pota, saltegeu-los en una paella amb una gota d’oli d’oliva i tireu-hi per sobre un polsim de sal.

Quan ja hagin bullit la verdura i el pollastre, coleu-ho. Reserveu el brou.

Desosseu la carn. I deseu els ossos en un bol.

Talleu la carn a trossos ben petits, i també talleu per la meitat els bolets, prèviament saltejats. No els talleu tots a trossos petits, reserveu-ne alguns de sencers per decorar el plat final.

Ajunteu els trossos petits de bolets amb la carn trossejada i tireu-hi un polsim de sal. Barregeu bé els dos ingredients amb l’ajut d’una cullera, i ja podreu anar fent les mandonguilles. Reserveu-les.

Recupereu el brou i afegiu-hi la crema de llet. Deixeu que arrenqui el bull i, després, retireu-ho.

Emplateu-ho, començant per les mandonguilles i tirant-hi a sobre la crema després. L’objectiu és que les mandonguilles es desfacin dins de la crema, perquè sigui un plat de cullera amb textures.

Bon profit!