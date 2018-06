Costelles de porc marinades i acompanyades d'amanida verda

El restaurant PORK… boig per tu, que va obrir les portes el 2014 al barri del Born de Barcelona, està especialitzat en cuina tradicional i de producte, amb el porc com a protagonista. El xef Oriol Rovira és el creador del concepte i el proveïdor principal del restaurant, mentre que a la cuina hi ha el cuiner Jordi Flaqué.

Per a 4 persones

2,1 kg de costelles de porc (pes en cru)

Per al marinat

All en pols

Pebre negre molt

Pebre vermell dolç

Sal

Oli d’oliva verge extra

Per a l’amanida

Fulles d’enciam (al gust)

Ceba (al gust)

Per hidratar les costelles (quan s’estan coent dins del forn)

150 ml d’aigua mineral

1 cullerada de postres de mel

15 ml de vinagre de sidra

En un bol aboqueu-hi la sal, el pebre vermell dolç, el pebre negre molt, l’all i la sal. Remeneu-ho i aixafeu-ho amb una cullera perquè no quedi agrumollat.

Introduïu el marinat que heu preparat a dins d’un pot d’empolvorar. Si us en sobra, podeu desar-ho per a altres preparacions de carn en general, perquè va bé per a totes.

En una safata per anar al forn col·loqueu-hi les costelles de porc per la banda de l’os, l’una al costat de l’altra. Tot seguit, empolvoreu-les amb el marinat que heu preparat. Tombeu-les, perquè les heu d’empolvorar també per l’altra banda. L’últim toc és posar-hi per sobre un rajolí d’oli d’oliva verge extra.

Ara toca tapar-les amb paper metàl·lic i després, tal com les teniu preparades, les poseu al forn a 100-120 ºC durant 4 hores.

Un cop cuites, talleu-les per la meitat i poseu un tros de costella damunt de l’altre. Serviu-les amb una amanida verda al costat.

Bon profit!

