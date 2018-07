'Ajoblanco' amb 'coulis' de cireres

El cuiner Albert Mendiola, premi Carxofa d’Or de Sant Boi de Llobregat, acaba d’inaugurar a Barcelona el restaurantMariomorena, on proposa plats amb producte de proximitat, cuinats de manera creativa i atractiva. A Sant Boi manté obert el primer Mariomorena, també amb productes de proximitat.

Per a 4 persones:

1 filet de sardina fumada (també podeu substituir-la per una anxova)

80 g d’ametlles blanques (sense torrar)

1 dent d’all

100 g de bocins de pa, de 50% farina blanca i 50% farina

integral (no ha de ser pa del dia)

60 g llet sencera (o també llet vegetal)

Oli d’oliva verge extra

Aigua mineral

Sal i pebre (al gust)

Per al 'coulis' de cirera

Cireres

Per decorar

Brots tendres de 'sisho' morat i d’alfàbrega (són brots opcionals i es poden substituir per les fulles verdes que es desitgin)

Poseu en remull les ametlles durant un parell d’hores, com a mínim. La millor opció és tenir-les en remull durant una nit sencera, la prèvia a la preparació de la recepta. En un bol col·loqueu bocins de pa del dia anterior i tireu-hi al damunt la llet (de vaca o bé vegetal) i les ametlles remullades.



El següent pas és tallar per la meitat la dent d’all per treure’n el fil interior. Fiqueu-la amb la resta d’ingredients i tireu-hi un raig d’oli d’oliva verge extra. Salpebreu-ho al vostre gust i després tireu-hi un raig

d’aigua mineral. Ja podreu triturar-ho amb la batedora fins que quedi ben fi.



Per al 'coulis' de cirera traieu els pinyols de les cireres i tritureu-les amb l’ajut de la batedora.



A l’hora de servir, poseu en un bol l’'ajoblanco', i al costat, tres gotes de 'coulis', un filet de sardina, una cirera partida per la meitat sense el pinyol i unes fulletes verdes de decoració.



Nota



· El cuiner Albert Mendiola proposar fer l’'ajoblanco' sense vinagre, perquè així s’assaboreix millor el gust de les ametlles.